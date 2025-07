Quan parlem de turisme de qualitat i rebem luxe

Turistas / Agencias

Les Illes Balears són una terra estimada per qui hi viu, qui hi torna i qui hi arriba amb respecte. I ara mateix, també són una terra plena de contrasts: gent amb feina vivint a autocaravanes i assentaments perquè no es poden pagar un habitatge, gent que arriba en jet privat a Mallorca per navegar en velers de luxe al matí i anar a comprar joies caríssimes i primeres marques de roba a l’horabaixa. Aquestes diversitats fan emergir tensions profundes, perquè cada cop són més exagerades cap als extrems, de pobresa i riquesa.

De fet, el president del Fòrum de la Societat Civil, a la inauguració de les jornades d’Habitatge de la setmana passada digué clarament: «no estem en contra del turisme, estem en contra d’aquest turisme i de com l’estan desenvolupant». És hora de preguntar-nos: què entenem per turisme de qualitat i qui en treu benefici realment?

Pareix que el turisme de qualitat és sinònim de turisme de luxe. Que com més alt és el poder adquisitiu dels visitants, millor ens va com a societat. Però quan mirem de prop aquesta relació, els resultats no són tan evidents i el luxe no es tradueix automàticament en benefici compartit. Per exemple, un estudi de l’any 2019 de la Universitat de les Illes Balears, afirma que els hotels de major categoria consumeixen més aigua, malgrat que també són els que més mesures d’estalvi implementen.

A Mallorca, l’arribada de jets privats s’ha disparat. El 2023, l’aeroport de Palma fou líder europeu, juntament amb Niça i Ginebra d’aquest tipus de trànsit. El 2024, es produí un increment del 6,2% d’arribades respecte de l’any anterior. I el 2025? Algú pensa que això canviarà? Aquests vols, tot i ser minoritaris, concentren un gran impacte ambiental, amb emissions molt elevades.

I ens demanam: quant d’aquest luxe arriba realment a les famílies residents? Quant d’aquest luxe repercuteix en millors serveis, en feina estable, de qualitat i ben pagada? I en habitatge assequible?

Constatem, sense dubte, que el que queda massa sovint és el rastre negatiu, la pressió sobre el territori, sobre els recursos i sobre la convivència. El luxe, quan no està ben integrat, pot ocupar espais que són de tothom i alterar equilibris que són fràgils.

Ho hem vist recentment a platges com Es Carbó, on s’ha intentat muntar un escenari idíl·lic d’experiència única privada. O amb el tancament de l’històric espai del Castell de Bellver a Palma i camins públics del voltant inclosos, per convertir-lo en aparador simbòlic de la marca Louis Vuitton, referent de l’ultraluxe. Ho percebem també als carrers, quan certs conductors amb vehicles d’altíssima gama es comporten amb formes i fets que reflecteixen més sensació d’impunitat, que de respecte per les ordenances, ja que la multa els suposa per la butxaca una simple propina.

Els actuals governs de dretes del Govern Balear, del Consell de Mallorca, o de l’Ajuntament de Palma, per exemple, han impulsat aquesta visió. Ho han fet sotmetent el territori als interessos econòmics dels grans capitals, aprofitant lleis i decrets que prioritzen el benefici immediat i l’especulació per sobre del bé comú, per sobre de les condicions de vida i de treball de la població resident. Un exemple clar l’hem vist aquesta mateixa setmana amb l’aprovació d’una amnistia urbanística també a la serra de Tramuntana, i pel qual aprofito des d’aquí a demanar-ne clemència, com a Patrimoni de la Humanitat que és.

I amb tot i això, aquest escrit no pretén ser un retret, sinó una convidada a matisar. A entendre que el turisme de qualitat no és una qüestió de despesa, sinó de convivència, de sostenibilitat i de respecte mutu. Un visitant pot gastar molt i aportar poc, si el seu impacte negatiu social o ambiental és alt. I, al contrari, una persona pot tenir una despesa més modesta, però deixar una empremta positiva, enriquint la comunitat que l’acull.

Els i les socialistes de les Illes Balears ho tenim clar, lluitarem perquè la ciutadania no hagi de cedir els seus drets i la seva qualitat de vida per un negoci que només lucra a alguns, mentre fa que la resta paguin la factura. La qualitat no és luxe, sinó una relació justa entre qui visita i qui habita.

Significa garantir que l’activitat turística no desplaci, sinó que integri, que s’adapti. La qualitat real es mesura en com vivim nosaltres del turisme. Si el podem compatibilitzar amb el dia a dia, si no ens expulsa dels barris, si no ens ofega les infraestructures i els serveis, si no compromet el futur dels qui venen darrere, si no aclapara els nostres habitatges i si no ens fa sentir com una tribu d’aborígens en perill d’extinció.

Qui estimi aquesta terra i vulgui que sigui viable demà en tots els sentits, no pot callar. És moment que les institucions deixin de ser còmplices del luxe creixent i comencin a treballar per una qualitat que sigui real, integral i participada. Es requereix valentia, no propaganda. S’ha de davallar el nombre de places, establir sostres, defensar l’ús públic dels espais públics i exigir responsabilitat a tots els nivells. Perquè només així podrem garantir que qui ve enriqueixi, no desplaci; deixi valor, però no deixi ferida. En definitiva, no es tracta de ser antiturista: es tracta de ser proBalear.