El PSOE vuelve a abolir la prostitución

Es fácil detectar el momento en que el PSOE se encuentra en apuros, porque de inmediato decide que abolirá la prostitución por enésima vez. Y los elementos más conspicuos del partido pedagógico celebrarán la prohibición en un burdel. Así ha ocurrido en las memorias grabadas de los secretarios de organización criminal, por no hablar del tristemente olvidado «tito Berni». La izquierda oficial se permite periódicamente el lujo de desplegar su superioridad moral contra el tráfico de mujeres y de practicarlo, todo ello sin abandonar el prurito de la supremacía educativa.

Pese al desparpajo sin límites de dirigentes como María Jesús Montero, para quien Cerdán «es un asunto de una persona que no tiene nada que ver con el PSOE», la hipocresía socialista ha quedado a flor de piel. No se curará con un nuevo veto ficticio a la prostitución. Con su doble actitud de vedar y practicar, el Gobierno quiere colocarse por encima de los colectivos que tienen dudas. Incluso a la izquierda, también en el seno del feminismo.

El PSOE que consume la prostitución sin mascarilla debe dejarse de sermones y monsergas para especificar cuántos de sus 120 diputados se han abstenido del comercio carnal durante la legislatura, aunque será difícil que alguien les crea. Se acabaron los tiempos de las promesas vagas; si desean propuestas audaces, deben instalar un control antidoping en el Congreso, porque seguro que ningún diputado de izquierdas consume las sustancias que hacen reír y que después prohíbe con celo a los deportistas. Pillado in fraganti, el socialismo se resiste a admitir que es tan falible como cualquier otra doctrina, y vuelve a exigir la denominación de pureza de origen por definición, al margen de que desobedezca con energía sus propias ordenanzas. Sánchez todavía no se ha enterado, pero sus huestes han superado el límite en que la presunción de indecencia es todavía más inverosímil que la presunción de inocencia. No están para dar lecciones ni aboliciones.