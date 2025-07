Francina Armengol, vete ya y da aire al moribundo PSOE balear

En el caso de Francina Armengol las palabras pronunciadas no son aire y van al aire, como rimó el excelso poeta, sino que transmutan en pedradas que impactan sobre su cabeza. «Ni acoso, ni mentiras, ni intimidaciones. Toda mi solidaridad para ti». Se lo dedicó apenas hace un mes a Santos Cerdán. ¿Hay quien dé más? ¿Se puede subir la apuesta? Definitivamente no hay forma de que salga del pozo negro en el que está hasta el cuello la secretaria general del PSIB (PSOE en elecciones). El presidente del Gobierno constata que su ciclo ha concluido; no se ve cómo puede escapar de la maraña en la que lo ha introducido el que fue su secretario de Organización, el segundo, porque el primero, Ábalos, además ministro, también lo dejó a los pies de los caballos. A lo largo de siete años Pedro Sánchez ha confrontado triple ofensiva: política, judicial y mediática consiguiendo capearlas con fortuna, arrojo rayano en la temeridad. Pero hete aquí que de sopetón se halla al final de la escapada: los jueces, con actuaciones en no pocas ocasiones propias de una clarísima y reprobable intromisión en la política, han dado con el flanco abierto por Cerdán. El magistrado del Tribunal Supremo instructor del caso, Leopoldo Torres, no es un Peinado o Hurtado cualesquiera, dispuestos a hacer trabajo sucio, sino un profesional sólido, concienzudo, por lo que se sabe ajeno a las presiones políticas. Para entendernos, no está contaminado. Así que a Sánchez pocas alternativas le quedan más allá de las de dimitir y dar paso a otro (¿Carlos Cuerpo? ¿Salvador Illa?) para lo que tendría que urdir complicada mayoría o, lo que se antoja lógico, disolver las Cortes convocando elecciones, el sueño húmedo del inane Núñez Feijóo, que de llegar a la Moncloa del brazo de Santiago Abascal, opción inevitable, es alternativa que a medio plazo beneficiaría a los socialistas en las comunidades autónomas donde en mayo de 2027 se han de celebrar elecciones a sus parlamentos, además de las municipales.

Y es aquí donde se hace imperativa la rápida desaparición de escena de Francina Armengol (¿Aina Calvo candidata?) si se quiere que el PSOE balear tenga una oportunidad de derrotar al calamitoso PP de Marga Prohens, entregado a Vox sin remilgos, concediendo amnistía urbanística para que los poderosos amigos con propiedades en la Serra de Tramuntana, todos con nombre y apellidos, vean legalizadas las ilegales obras realizadas en sus dominios. Un PP que ha perdido el oremus hasta permitir edificar en suelo rústico. Esa derecha conservadora mallorquina, uncida a Vox en lazo fuerte, es la que el PSOE balear tal vez voltee en 2027 si Feijóo y Abascal habitan en Moncloa. Tendrá al menos la chance si desahucia a su secretaria general, si la convierte en pasado. Armengol está en nítido fuera de juego, concernida por el caso Koldo, pringada por su cercanía (seamos indulgentes, dejémoslo en cercanía) con Santos Cerdán, aludida por José Luis Ábalos. ¿A qué se aguarda en el desvencijado PSIB (PSOE en elecciones) para indicarle que su achicharramiento no ha de conducir a la carbonización del partido que dirige?

Si el tiempo de Pedro Sánchez ha pasado, y eso que hasta hoy no ha aparecido documento con el P. Sánchez, como sí hizo acto de presencia el de M. Rajoy, el de Francina Armengol ha finiquitado estruendosamente, de la peor forma posible para ella: sin dignidad. Mejor se marche cuanto antes, soportando el tiempo que queda hasta la disolución de las Cortes atormentada en la presidencia del Congreso de los Diputados que nunca debió haber ocupado.

Acotación soliviantada.- La Serra de Tramuntana clama a los cielos. Lo que se ha perpetrado constituye delito moral y político de lesa humanidad. Se atenta contra el preciado tesoro de la Isla. No debiera quedar impune tanto desprecio a lo mejor de Mallorca.