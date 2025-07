El 5 por ciento

Donald Trump. / EFE

Nadie sabe de dónde sale la cifra. Las malas lenguas dicen que Trump lo confundió con el artículo 5 del Tratado de la OTAN por el que nos comprometemos a la defensa común de cualquier país miembro atacado. Pero más allá del origen de la medida, requiere algunas consideraciones: Era urgente el rearme de la UE frente a la guerra híbrida que Putin: sabotajes a infraestructuras europeas, desinformación, intromisión en elecciones occidentales que arrancaron con la campaña de Hilary Clinton en 2016, intimidación militar sobrevolando Europa, etc., y, por supuesto, la invasión de Ucrania. Derivadas de lo que el ruso apreció como extrema debilidad de la OTAN, más allá de que Ucrania no fuese parte de la Alianza.

Informes de inteligencia militar europea de hasta hoy, seis países, advierten que nos «probará» con ataques de baja intensidad, no invasiones como la de Ucrania, a países fronterizos con Rusia: Fundamentalmente los Bálticos, esperando la respuesta unificada, o no. Una forma de testearnos.

La otra tiene que ver con las posibilidades económicas europeas para alcanzar ese porcentaje del PIB en 2035. Y la respuesta es muy sencilla, sólo Polonia que ya está en el 3,5 del PIB (por la cuenta que le trae como vecino fronterizo con Rusia) y Alemania, que a través de Rheinmetall (este año ha llegado a subir en bolsa un 285 por cien) que se ha puesto en «modo Alemania» y ha comprometido quinientos mil millones de euros, podrán alcanzarla. El resto, no. Y todos lo saben.

El PIB español es de 1,6 billones de euros, por lo que actualmente un 5 por ciento supondría 80.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que en 2017 España gastaba 8.500 millones de euros y ha comprometido 32.500 millones de euros, hay que reconocerlo al gobierno el esfuerzo de haber multiplicado por cuatro la inversión en Defensa. La mayor de la historia española. El caprichoso 5 por ciento nos supondría llegar a una inversión adicional de 107.000 millones en 2035. Lo que equivale a trece veces el presupuesto público de las Islas Baleares. Pero el horno europeo no está para bollos: España lidera el crecimiento europeo, lo que valió el elogio de Trump en la cumbre del miércoles, con un 2,3 por cien, seguido de Portugal con el 1,8. Pero la media de la Eurozona está en el 0,9 y Alemania y Francia, los motores europeos, prevén un raquítico crecimiento del 0,4.

Pero, además, los déficits europeos son muy altos. Francia está en el 5,8 por cien y Alemania y España prevén cerrar con el 2,8. Por lo que el objetivo del 5 es, en la actualidad, una quimera.

EE.UU. gasta el 3,5 por ciento en la actualidad y tiene una duda sobre el PIB del 125 por ciento que, de acuerdo con el informe de 2025 de la Oficina Central del Presupuesto norteamericano, en 2055 alcanzará el 250 por ciento del PIB. Trump tiene serias dificultades para aprobar el presupuesto este año y está «estudiando» saltarse los límites legales de déficit y deuda públicos para aprobarlo. Otra ilegalidad más que no debe sorprendernos, porque hace cosas muy raras: En 2017 aprobó que un incremento patrimonial de 11 millones de dólares por la venta de vivienda estaría exento de impuestos. En 2025 pretende ampliarlo a 22 millones de dólares a costa de recortar en ayudas a veteranos, gasto en vacunas, eliminando el Medicare a 67 millones de americanos -el 89 por ciento de ellos mayores de 65 años-, y el despido de dos millones de empleados federales. Entre otras medidas. Todas ellas muy enfocadas a la clase trabajadora que le ha otorgado la presidencia.

Por lo que la famosa cumbre no ha sido sino una performance para contentar a «papi», como el sibilino Mark Rutte llamó a Trump, y un exceso de honradez por parte de Sánchez, el único que no nos avergonzó, que podría haberse diluido en la estrategia de los otros: decir que sí y hacer que no. En cualquier caso, me imagino que Trump debió de salir eufórico canturreando ese dicho español que dice lo del cinco y acaba con el «te la hinco».