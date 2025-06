Sempre la mateixa història

Rudolf Höss, en la seva autobiografia, Jo, comandant d’Auschwitz, deia que la gran mortalitat de jueus en el camp de concentració era motivada pel seu estat psicològic. Els retreia que havien perdut les ganes de viure, de manera que s’enfonsaven per qualsevol circumstància o eventualitat. Com si estar confinat en un camp d’extermini, privat del més bàsic, fos una cosa fortuïta. Segons l’obersturmbannführer Höss, aquest decaïment no s’explicava tan sols per l’extenuant treball al qual eren sotmesos, l’alimentació insuficient, la superpoblació dels barracots —cal esmentar que cada barracó admetia unes tres-centes persones, però convivien allà unes mil—, i tots els altres contratemps que implicava la vida en un camp de concentració. En el fons, Höss culpava als jueus de la seva situació, quan el que realment s’esdevingué allà fou esperonat per ells mateixos. Si les condicions físiques no eren les adequades, si l’alimentació era insuficient i generava defalliment per la duresa del treball, el fred i la calor, el maltractament, si els ànims psíquics no eren els que tocaven per la crueltat en què actuaven els guàrdies de les SS i els mateixos ‘kapos’, si eren testimonis de suïcidis i mort arreu, com volien que estiguessin? Fins i tot, allò que no es pot justificar de cap de les maneres, Höss ho va fer, com si tot el que passava en el camp no fos responsabilitat seva. Malauradament, la història repeteix els mateixos patrons. No és quelcom diferent del que diu ara Netanyahu, les desgràcies dels palestins són culpa seva, ell es renta les mans, no té cap responsabilitat per la mort que ha causat el seu exèrcit en tot el territori de la Franja de Gaza i que s’ha estès a Cisjordània i altres zones geogràfiques de l’Orient Mitjà. Tot el que passa aquí, d’alguna manera, té com a principal protagonista a Israel. Ara Trump, fent costat a Israel, ha bombardejat algunes de les suposades centrals nuclears de l’Iran, i demana la pau. Quina manera més estranya d’entendre el món? Primer, massacra el territori iranià i després obliga als qui han estat agredits a signar la pau. És com un infant que ha agafat una enrabiada monumental, perquè no li fan gens de cas, i es diu a si mateix, ara veure-ho fins a on puc arribar. I tot seguit es pren la realitat com si fos un joc, juga a fer marrades, sí però no. Tanmateix, les conseqüències de tals actes són nefastes per la regió i també per Àsia i Europa, començant per la pujada del petroli, la davallada de les borses mundials i, si és que s’arriba a fer, el tancament de l’estret d’Ormuz, a més de la inseguretat que pot provocar en tota la zona. I, pitjor encara, Trump dona les gràcies a Déu, perquè ha estat al seu costat com un bon amic que l’aconsella el que ha de fer, l’ha ajudat a portar a terme l’anomenada «Operació martell de mitjanit». Quin nom, no! Em recorda a Vicent Ferrer, que fou anomenat el ‘martell dels heretges’ i quan la seva veu s’alçava, aleshores tothom tremolava i s’esdevenien fets miraculosos que no tenien cap explicació racional. És clar, que l’«Operació martell de mitjanit», no feia tremolar les consciències ni obrava cap miracle, sinó que més aviat feia trontollar la terra amb les seves bombes GBU-57, de sis metres de longitud cadascuna i tretze mil sis-cents quilos de pes, que perforen la terra a una profunditat de fins a seixanta metres i després exploten. Un sistema d’enginyeria únic en tot el món. Sembla que, a hores d’ara, Trump ha aconseguit una treva entre Israel i Iran que obre una possible via de pau. Veurem fins quan durarà aquesta pausa. Aquest intercanvi de míssils i drons entre Israel i Iran ha estat anomenada pel president dels Estats Units com la ‘guerra dels dotze dies’, terme que recorda una altra, la dels ‘Sis dies’. Mentrestant, ambdues parts exhibeixen davant el món l’èxit en la contesa. Però tornem a l’ús del nom Déu, que és molt habitual entre els presidents dels Estats Units i, naturalment, entre dictadors, que és com prendre el nom de Déu en va, sense cap mena d’escrúpol. S’han apropiat d’aquest nom que resulta ser el millor aliat dels Estats Units, la consciència que tot el que fan és per a millorar a la humanitat, puix que ho fan en nom de Déu. Déu està amb ells, Déu està amb Trump, parlen de tu a tu mentre prenen un cafè a la Casa Blanca, i guia amb mà ferma les seves decisions. Ell que vol acabar amb el règim teocràtic dels aiatol·làs, està construint una nova teocràcia, la seva. Tot depèn amb quin peu s’aixequi cada dia, aleshores tirarà a l’esquerra o cap a la dreta o, potser, mirarà sota terra a veure què trobarà. I això, perquè té via directa amb Déu que li dicta els passos que ha de seguir i que transmet al món com si fos un torsimany, tot per la gràcia de Déu, com en el franquisme. En fi, una altra dictadura, però des d’una visió postmoderna que s’enriqueix dels mateixos arguments que usen els demòcrates. Mentrestant, en la cimera de l’OTAN, que s’ha celebrat el 24 i 25 de juny, el debat s’ha centrat en les despeses militars dels països membres. Espanya havia dit que no pot arribar-hi al 5% del PIB que es demana per a complir l’objectiu de l’OTAN, atès que haurien de retallar en altres serveis que són bàsics per a l’estabilitat econòmica i social del nostre Estat. Trump també ha dit la seva pel que fa a les objeccions d’Espanya, l’únic país que no ha acceptat tal pressupost de despesa militar, el màxim que pot arribar fins a l’any 2029 és tan sols un 2,1%. Una nova rebequeria, perquè pot tirar per terra el subministrament de recursos de la indústria armamentística dels Estats Units. Ja veurem com acabarà tot això, ja que les pressions de fora estant i les de dins, no són poques. Amb tot, ens caldria preguntar-nos qui pot posseir una bomba atòmica, qui és el que determina que uns la tinguin i altres, no?