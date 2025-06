Nuestro futuro político

«En las democracias occidentales, los partidos políticos son las organizaciones a través de las cuales los ciudadanos, mediante el voto cada cuatro años, participamos en la política, en la res publica. Pero la realidad es que hoy por hoy los partidos, junto a otras organizaciones (sociales, cívicas y de diversa índole) sufren una fuerte crisis de legitimidad democrática. En consecuencia, es pura palabrería proponer decálogos de regeneración democrática si no afectan directamente a un cambio profundo en los funcionamientos internos y externos de los partidos políticos» (Los Partidos Políticos).

La degradación de los partidos políticos, y no sólo de ellos, se ha producido de modo gradual, aunque haya «explotado» ante su incapacidad de dar respuestas a las consecuencias de la crisis económica, social y cívica que ha afectado (y sigue afectando) a buena parte de la ciudadanía. De ahí surge la preocupante pero real desafección hacia todo lo que huele a política. Los ciudadanos, con mayor o menor razón, tienden a ubicar a todos los partidos y a los políticos en un mismo saco. Sus funcionamientos internos son opacos. Sus candidatos surgen de las voluntades de los «aparatos». Una vez instalados unos en el poder y otros en la oposición se imposibilita una participación real en la gestión pública. Hoy la ciudadanía, además de votar, quiere participar.

Para desarrollar la gobernabilidad es preciso contar con una mayoría parlamentaria que posibilite que los órganos constitucionales, especialmente el Gobierno, puedan constituirse de manera regular y sin demoras conflictivas en sus atribuciones. Pero la realidad es muy distinta. El Parlamento se ha convertido en una batalla agresiva entre los partidos que gobiernan y las otras fuerzas políticas. Todo ello aderezado con fuertes cargas de corrupción. Vista la ceremonia de la confusión voy a intentar visualizar una serie de escenarios que nos permitan posibles soluciones (¡si haberlas, haylas!).

El primer escenario: una solución posible, pero muy poco probable. Aunque vistas las dificultades de constituir una mayoría, la derecha (y no sólo ella) podría exigir un adelanto electoral o la dimisión; lo que podría implicar un gobierno ultra conservador (PP/ VOX) acompañado por dirigentes territoriales socialistas, afines y críticos.

El segundo escenario: una moción de censura. Alberto Núñez Feijóo, aunque apostaría por tal solución, le resultaría muy difícil: «No me faltan ganas, pero me faltan cuatro votos, si aparecen no lo dudaré. Pero además podría ser probable que tal moción diera oxígeno al Gobierno».

El tercer escenario: plantear una Cuestión de Confianza que podría conllevar que el Presidente mantenga el apoyo del Congreso. Tal solución puede ser posible, pero con riesgos. Pedro Sánchez no podría fallar en ninguno de sus socios actuales.

El cuarto escenario se centraría en rehacer la actual mayoría. Tal solución es posible (e incluso probable), pero no fácil. Habría que recomponer los socios de la mayoría progresista y de un Gobierno de Coalición. De momento parte de los socios han congelado su apoyo a Sánchez. Le exigen una certeza de que no saldrá un solo euro de financiación ilegal del PSOE; léase demostrar la financiación no ligada, directa o indirectamente, a la corrupción.

El quinto escenario: cambios en el Gobierno y en el Partido Socialista. Es muy probable que los socialistas se planteen seriamente un cambio en la Ejecutiva y también modifiquen algunos cargos relevantes en el Gobierno, sustituyéndolos por políticos/as pertenecientes a partidos progresistas. Esta solución podría ser viable y complementaria de algún otro escenario probable.