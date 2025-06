Esquinas de Palma en peligro

Solo de lo demolido en los últimos años recuerdo un edificio estupendo en Miquel Marqués, otro en Reina María Cristina, el de calle Aníbal con Avenida Argentina y el del Paseo Mallorca, frente a la Policía Nacional. Todos deberían haberse conservado y la ciudad sería mejor. Pero ya son historia, porque no se planifica con inteligencia. Y solo he citado casos de edificios que tenían suficientes alturas, no recordaré todos los de menor alzada que han ido sucumbiendo como Can Baró, en Andrea Doria, o Can Bibiloni, en Aragó, porque la tristeza nos invadiría. Y solo cito esquinas.

Para entendernos, si en una de las próximas reuniones del Consell de Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, que se celebra cada martes por la mañana, se incluyera en el orden del día la demolición del imponente edificio que ven en la fotografía, se le otorgaría la licencia. Así se deduce del visor de PGOU con el plan vigente. Ese es el nivel de protección de nuestro Patrimonio.

Este bonito inmueble da a tres calles: 31 de Desembre, Manuel Sanchis Guarner y Pablo Iglesias. Tiene, pues, esa curiosa particularidad y sus tres fachadas son similares, de bastantes alturas y con molduras decoradas en torno a puertas y ventanas que le hacen aparentar categoría. Comentario aparte merece el maltrato estético que recibe por los letreros de los comercios de los bajos y la falta de criterio municipal para evitarlos. Pero ese es otro tema.

Está junto a otro más sencillo, también interesante, como la mayoría de lo que queda de su época en ese barrio. Casi todo lo posterior es horroroso. Cito 31 de Diciembre como podría citar cualquier otra calle.

¿Y de qué época hablamos? Pues de cuando se urbanizó el Ensanche y los antiguos talleres o restos de construcciones rurales dieron paso a edificios pensados, algunos, para ser habitados por sus propietarios y otros para ser alquilados. Años 20, 30 y 40 del siglo XX.

He puesto el ejemplo de esta esquina triple, que según el catastro se construyó en 1927, como podría haber puesto cualquier otro, porque son escasísimas las muestras de arquitectura de ese momento que se salvarían de las excavadoras, si no hay un cambio drástico en las políticas de protección del Patrimonio.

La única manera de salvarse de la quema es estar incluido en el Catálogo de elementos protegidos por el Ayuntamiento de Palma, y son muy pocos los que se han integrado de esa zona de la ciudad (y de muchas otras). Nunca se ha trabajado para analizar seriamente qué huella del pasado queremos conservar. Y esa sería la forma más eficaz de demostrar amor por nuestra ciudad... y cultura. Si hiciéramos un dibujo de vista aérea con lo que puede quedar de Palma si se condena a desaparecer lo que no está dentro de esa lista, sería imposible reconocerla. Únicamente se salvaría el Centro Histórico, que ahora transforma su uso aceleradamente al servicio excesivo del turismo. Pero ese también es otro tema

Habrán visto estos días como la esquina de Antoni Marquès con 31 de Desembre, obra de Gaspar Bennazar, tiene todos los números de sucumbir a las excavadoras, con el escaso consuelo de que volverán a levantar la misma fachada ideada por el arquitecto hijo ilustre de la ciudad, pero mejorada porque pretenden que se ajuste a la realmente dibujada, y no a la ejecutada finalmente. Extraño criterio de los entendidos en Patrimonio, eso de demoler para volver a levantar la misma fachada (ojo, ha sido la Comissió de Centre Històric, quien lo permite) que es tanto como dar por mejor una copia de Rubens que al propio Rubens. Repito, ese es el nivel de protección en esta tierra.

En la lista de espera de transformaciones de esquinas a peor está el bonito inmueble racionalista de Rubén Darío con Paseo Mallorca, obra de Francisco Casas. Veremos qué se perpetra finalmente ahí.

En el haber de las esquinas salvadas tenemos dos en la Plaza de las Columnas, el que fuera Hostal Balears y, justo enfrente, el que hace ángulo con Nuredduna. Costó conseguirlo, pero ganó la ciudadanía encabezada por ARCA - es inevitable nombrar a esa entidad cuando hablamos de salvar cosas-. El Hostal tenía licencia de demolición y ahora es un hotel de referencia, un emblema para otro barrio del Ensanche con muchas esquinas en peligro.

¿Se imaginan que todo el dinero, mucho, que ahora ambiciona demoler para construir sobre los cascotes, se dedicara a rehabilitar y mejorar lo existente, preservando el paisaje y la huella de la historia más reciente? Cuánto ganaríamos… Ese sería el camino a emprender desde un buen planeamiento urbanístico.

No se trata ni de fosilizar la ciudad ni de resignarse a la pérdida de la inmensa mayoría por imperativo legal. El mecanismo para otorgar licencias de obra está reglado. Si un inmueble no está protegido puede sucumbir a las excavadoras. Y la belleza en lo nuevo que se levanta suele brillar por su ausencia. Perdemos Patrimonio y no se crea nuevo.

Tomen nota quienes tienen el poder de decidir. Ahora, para añadir drama, las nuevas normas de incremento de altura por la urgencia habitacional juegan en contra de la preservación de nuestra personalidad como urbe. La ambición de demoler para que el piso se pueda vender con párking en el subsuelo está también detrás de ese impulso transformador a peor. ¡Ay el protagonismo del coche!... Pero ese, vuelve a ser otro tema.