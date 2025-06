Crònica del Bierzo

Com cada any des de en fa vuit, part de la família i jo feim una petita escapada a algun indret de la Península. Enguany l’escollit va ser la bella comarca d’El Bierzo, un territori comprès entre Lleó i Galícia on encara és possible trobar vestigis dels antics pobladors bercianos, entre ells les singulars pallozas o habitatges rurals, la majoria d’elles ubicades a la zona coneguda com Los Ancares, la més remota i aïllada de tota la contrada.

En aquestes eixides cercam sobretot tranquil·litat: itineraris de natura, cultura i patrimoni, una mica de gastronomia... I realment El Bierzo ofereix tot això i més, ara com ara. No s’observen encara símptomes de massificació; la gent és prou amable i comunicativa, tenen bo de fer encetar conversa sota qualsevol pretext i és relativament senzill trobar grups de dones -i d’homes, també- que prenen la fresca asseguts a la voravia o a l’ombra d’un cirerer, un dels arbres fruiters més característics del redol. La presència de l’aigua, en forma de rius, rierols o sèquies, és també una constant del paisatge, afavorida sens dubte per les muntanyes que envolten les fèrtils i cultivades valls de la regió. Hi ha llocs on sembla com si el temps s’hagués aturat, com ara el Valle del Silencio, un vertader santuari de natura i recers eremítics on de tant en tant se sent el so d’alguna venerable i enigmàtica campana...

La gastronomia és també un altre dels grans alicients d’aquesta comarca. Són especialment anomenats els aguiats i els embotits, entre els quals destaquen el popular Cocido Maragato i el Botillo, vertaderes «bombes» quant a ingredients i calories, però que formen part d’una cuina tradicional i molt arrelada al ric i variat patrimoni bercià. N’és una bona mostra el preciós poble de Castrillo de los Polvazares, un altre dels llocs on sembla que el rellotge s’hagi aturat, amb la majoria dels carrers empedrats i sense asfaltar, però miraculosament conservats gràcies al zel i l’estima de l’escàs centenar d’habitants que encara hi habiten. Estam parlant de la comarca coneguda com La Maragatería, de gran interès etnològic i antropològic, i on naturalment gaudírem d’un Cocido senzillament espectacular, concretament al Mesón La Magdalena (molt recomanable, tot sigui dit).

Un horabaixa dirigírem les passes cap a un indret que el meu amic Miquel Àngel Benito, bon coneixedor d’aquelles latituds, m’havia recomanat especialment. Es tracta d’un preciós i ombrívol racó anomenat Paseo de los molinos, situat prop de la localitat de Folgoso de la Ribera, una plàcida passejada al llarg d’un canal que discorre en paral·lel al riu Boeza i on encara és possible trobar, en un relatiu bon estat de conservació, alguns dels molins que donen nom a la ruta i que al seu moment constituiren un important element en les tasques agràries de l’indret. Tot plegat és summament relaxant, immers en un silenci només interromput pel soroll produït per les aigües del riu en saltar pels ràpids del seu llit o el refilar dels aucells ocults entre el brancatge del bosc.

Al final del passeig hi ha una petita presa, construïda probablement per aprofitar les aigües del cabalós riu i distribuir-les a través dels horts propers a la seva ubicació. De sobte, a través del pont que permet creuar-la d’una banda a l’altra, alguna cosa em va cridar l’atenció. Era un element dissonant i cridaner; una pintada sobre un dels murs laterals de la presa on a primera vista es podien distingir dos elements: d’una banda, un considerable rectangle amb els colors de la bandera de Galícia -blau i blanc-; de l’altra, just abaix, una inscripció en què es podia llegir l’exabrupte «hijoputismo», en clara referència i contrarietat amb la senyera reivindicada. Aviat vaig deduir que es tracta del vell contenciós sobre l’adscripció d’El Bierzo a una o altra comunitat autònoma (Castella o Galícia); però la veritat és que, qüestions identitàries a part, ambdues pintades em varen semblar igual de nècies i inoportunes. Aleshores vaig demanar-me què n’hauria dit, la natura envoltant, en cas de ser interrogada al respecte. Probablement hauria contestat amb un parsimoniós i savi silenci, com si totes aquestes coses no anassin amb ella i recordant-nos, una vegada més, l’absurd i artificiós de les fronteres i altres reivindicacions pàtries. I jo li hauria donat la raó, sense cap dubte.