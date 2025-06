La rabia bien peinada

Primera marcha de aniversario de los disturbios de Stonewall, 28 de junio de 1970

Hay quienes acuden al Orgullo LGTBIQ+ como quien visita un museo de historia natural: fascinados por los plumajes, conmovidos ante las especies protegidas, agradecidos de que todo esté debidamente etiquetado. «Mira, une no binarie desfilando. Aquí, una trans migrante fuera de su hábitat. Allá, una pareja de lesbianas con carrito de bebé. Qué maravilla la diversidad, ¿verdad?»

Pero el Orgullo no es un museo. Ni una reserva natural. Ni un parque temático de la inclusión. Aunque a veces lo parezca.

El Orgullo, en origen, fue una pedrada. Una barricada. Una rabia hecha cuerpo. Hoy, en cambio, lo sirven en copa de balón, con DJ, patrocinio y policía simpática. Lo han convertido en espectáculo: inofensivo, comercial, fotografiable. Quizá por eso Belén Esteban ha sido la pregonera del Orgullo de Sevilla. Porque ahora lo que importa no es la memoria ni la disidencia, sino el show.

La mayoría asiste con buenas intenciones, como quien se ofrece a recoger la basura que alguien olvidó tirar. No obstante, el Orgullo no necesita ayuda para limpiar. Necesita complicidad para ensuciar. Para desordenar. Para incomodar.

Y en eso, los turistas emocionales del respeto —quienes se acercan a las luchas solo cuando hay celebración— suelen fallar. Les encanta la fiesta, si bien no soportan el conflicto. Acuden al Orgullo para sentirse mejores personas, no para hacerse preguntas incómodas.

¿Quién puede amar sin miedo? ¿Quién puede desear sin pedir permiso? ¿Quién puede ir por la calle sin que su cuerpo sea una señal de alarma? Esas son las preguntas que plantea el Orgullo. Pero como recuerdan que no todo es fiesta, se cubren con banderas, con coreografías, con discursos amables sobre la tolerancia. Se exhibe la diversidad como una fruta exótica. Y se olvida que, antes de ser «diversas», muchas de esas vidas fueron consideradas errores, abominaciones, diagnósticos.

Algunos creen que ser aliado es usar un filtro en Instagram y repetir «todes» sin torcer la lengua. Que basta con no insultar, con tener «amigos gais», con no discriminar «a nadie». Sin embargo, eso no es estar dentro. Es mirar desde la platea una obra en la que nunca se ha actuado, opinando como si se hubiera escrito el guion.

El problema no es ser heterosexual, sino la ceguera placentera que eso permite: no saber que tus besos no hacen ruido, que tus caricias no abren heridas, que tu cuerpo no se discute, que tu familia cabe en cualquier marco de fotos. No saber que tu amor no es disidencia, porque ya está legislado. Porque es el estándar de lo aceptable. Y tú, cómodo en tu ignorancia, crees que eso se llama normalidad, cuando en realidad se llama hegemonía. Y la hegemonía nunca es inocente.

No hace falta pedir disculpas por ser heterosexual, pero sí entender qué hace el mundo con eso… y qué haces tú con ese privilegio silencioso. La heterosexualidad, como el dinero, no huele. Pero marca.

Mientras tanto, nosotros nos convertimos en metáfora. En valor añadido. En cuota de pantalla. En línea de presupuesto. En cita obligada en el discurso de la ministra. El Orgullo como maquillaje: disimula ojeras, borra aristas. Pero debajo sigue el cansancio. La violencia. El cansancio de explicar lo obvio. La violencia de fingir que el sistema puede incluirnos sin destruirnos antes.

Se olvida que el verdadero sentido del Orgullo no es celebrar la integración, sino la disidencia. El problema no radica en la inclusión, sino en cómo esta convierte la disidencia en un simple ornamento, la diferencia en un objeto estético y la protesta en un gesto decorativo. Así, lo político se neutraliza, la violencia estructural se oculta tras una cortina de símbolos y la radicalidad se mercantiliza para ser consumida sin desafío.

La pedagogía del Orgullo no consiste en apoyar. Consiste en desarmar. No se trata solo de tolerar la diferencia, sino de comprender que es una construcción interesada. Una herramienta del sistema para premiar a quienes repiten la misma historia: niño conoce a niña, se enamoran, se casan, tienen hijos... y a eso le llaman «vida», «familia», «normalidad». Pero esa historia no es la única posible.

No basta con la buena voluntad. Hacen falta acciones, grietas, gestos que cuestionen lo establecido. Colegios que no releguen la educación afectivo-sexual a una charla anual. Policías que combatan los delitos de odio no por obligación, sino por convicción. Iglesias que abran el altar. Medios que no reduzcan a las personas LGTBIQ+ al trauma o la tragedia. Deportes donde salir del armario no implique perder oportunidades. Familias que críen sin imponer pronombres ni expectativas. Eso es pasar del gesto a la transformación, del pin en la solapa a los hechos.

Si algún día el Orgullo recupera su potencia política, las carrozas no desfilarán para adornar la calle. La desordenarán. No dirán: «Gracias por venir». Gritarán: «¿De verdad crees que esto no va contigo?». Ese día se entenderá que Stonewall nunca fue un desfile; fue un terremoto. Y que no basta con aplaudir desde la acera: hay que pisarla, romperla, para que el polvo de los adoquines hable de todo lo que durante tanto tiempo se quiso barrer.