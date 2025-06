La amnistía urbanística escala la Serra de Tramuntana

Serra de Tramuntana

La amnistía urbanística en suelo rústico promovida por PP y Vox ha escalado la Serra de Tramuntana, despeñando límites asumidos desde hace más de medio siglo. En 1972, ya en las postrimerías de la dictadura franquista, poco dada a la sensibilidad medioambiental, se declaró el enclave paisaje pintoresco por su singular belleza natural y patrimonial. En la práctica, ha permitido hasta la fecha frenar la regularización de ilegalidades urbanísticas y de usos, ya que nunca prescribían. La ultraderecha traiciona en esto a Franco y los populares saltan barreras hasta ahora infranqueables. En las sucesivas medidas de gracia urbanística impulsadas en la isla ya en democracia, ningún Ejecutivo osó en adentrarse en el santuario ancestral esculpido por generaciones y convertido en símbolo de lo intocable, la joya de la corona. El Govern Prohens, que había dejado esta área fuera de la amnistía para el rústico recogida en la caótica norma de simplificación administrativa, ha sucumbido finalmente a la presión de Vox con el inquietante argumento de que los infractores de un lugar tan especial no pueden estar en desventaja con los de otras zonas protegidas, “es de justicia”. No menos turbador que la apelación a la “seguridad jurídica” esgrimida por el alcalde socialista Martí March para lograr que los agroturismos con licencia de Pollença que hubieran hecho obras ilegales, no la pierdan por la regularización. El Govern, que lo utilizará de ariete en el debate parlamentario, apela al “borrón y cuenta nueva”, alentando un mensaje desmotivador para los ciudadanos cumplidores de la ley porque ven que siempre llega una nueva oportunidad para los infractores, con un agravante en esta ocasión. Se avanza en sentido contrario a los fundamentos que llevaron a la Unesco a declarar la Serra de Tramuntana Patrimonio de la Humanidad.

El asunto lleva visos de acabar en el Tribunal Constitucional, donde hace unas semanas ya se admitió a trámite el recurso de la anterior amnistía urbanística en rústico planteado por cincuenta diputados de PSOE, Sumar-Més y Podemos. Esta nueva norma, pensada en un principio para liberalizar suelo en Palma, agilizar trámites y facilitar la construcción de vivienda ante la acuciante emergencia habitacional, ha ido mutando con continuas enmiendas y transacciones entre PP y Vox para corregir ‘olvidos’ y multiplicar exponencialmente el objeto del punto de partida. Incluso se ha llegado a dar cobijo en el articulado a la exención del catalán en la sanidad, por si no había quedado claro. Entre las medidas más polémicas, también con sello de Vox, la carta blanca a la construcción en rústico sin haber agotado el urbano y el urbanizable. No ha gustado ni a ecologistas ni a entidades vecinales ni a buena parte del sector inmobiliario por considerar que se da ventaja a intereses gestados en torno a esas áreas de transición, cuyo desarrollo dibujará unos perímetros urbanos alejados de la ortodoxia de la ciudad compacta que exige el planeamiento para un crecimiento ordenado. Si se cumple el calendario y a falta de sorpresas de último minuto, la polémica ley se aprobará en pleno el próximo 7 de julio. A cambio de las múltiples cesiones a Vox, Prohens obtendrá dos días después el respaldo de la ultraderecha a sus ansiados presupuestos. La presidenta llega al ecuador de la legislatura con nuevas cuentas, que le permitirían en el peor de los casos capear con una prórroga hasta el final del mandato. Una tranquilidad por la que Balears paga un elevado precio.