Orgull LGTBI: som lliures i valents

Cada 28 de juny milers de persones surten al carrer per celebrar el Dia de l’Orgull LGTBI. Per a alguns, és una data reivindicativa; per altres, només una festa acolorida; i llavors, n’hi ha que la troben una data incòmoda. Emperò, més enllà d’ideologies simplistes o conceptes reduïts a l’absurd, aquest dia conté un valor profundament compartit per tots aquells que creiem en una societat lliure: el respecte per la dignitat de la persona.

Per alguns pot semblar que hi ha una certa distància amb les formes que a vegades adopta l’activisme LGTBI. Malgrat tot, no hem de confondre les formes amb el fons. Perquè al nucli d’aquesta commemoració hi ha quelcom que ens interpel·la a tots: la defensa de la llibertat individual, del dret a viure sense por, sense imposicions i amb responsabilitat plena sobre el nostre destí personal; el resum de tot plegat, el respecte als drets humans. I en aquest rol de la defensa proactiva i la visibilització, les entitats juguen un paper fonamental.

La inspiració liberal ens ensenya que l’individu -no el grup ni l’Estat- és el veritable subjecte de drets. En aquest sentit, la tradició no ha de ser una presó, sinó un llegat viu que es pot adaptar i que s’ha d’adaptar amb el pas del temps. Així, celebrar l’Orgull no és rendir-se al relativisme, sinó afirmar que cada persona, sigui quin sigui el seu sexe, gènere o la seva orientació sexual, mereix el mateix respecte i les mateixes oportunitats per construir la seva vida en llibertat.

S’equivoquen els que pensen que es tracta d’imposar una visió del món o d’adoctrinar. Es tracta de reconèixer que, en una societat plural, els consensos bàsics es construeixen sobre el respecte mutu i no sobre la uniformitat. Per tant, defensar els drets de les persones LGTBI és una expressió coherent del principi d’igualtat davant la llei, pedra angular de qualsevol democràcia.

Al llarg de les darreres dècades hem avançat molt com a societat. Les persones LGTBI hem deixat de viure cercant les ombres. Hem format famílies i hem contribuït amb talent i esforç a tots els àmbits de la vida pública i privada. I en aquest sentit, defensar la família com a institució fonamental no entra en contradicció a reconèixer la diversitat de les realitats familiars. El que és essencial no és l’estructura, sinó els valors: el compromís, l’estabilitat, l’amor i la responsabilitat. Valors que, com demostren cada dia milers de parelles del mateix sexe, no coneixen etiquetes ni prejudicis.

La lluita pels drets LGTBI no s’ha acabat, però ha madurat. Ja no es tracta només de visibilitat, sinó de normalitat. I això és, potser, el més admirable de l’Orgull: que ens recorda que la llibertat, quan és veritable, no necessita imposar-se, sinó que floreix en la convivència pacífica entre els qui pensen i viuen de manera diferent.

Avui celebram la llibertat de tots perquè som lliures i valents. Malgrat tot, l’autèntica celebració, la de bon de veres, serà quan la commemoració del 28 de juny ja no sigui una notícia.