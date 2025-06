Entre Torrente y Carlos Jesús

Desde que trascendieron los audios de Koldo García y José Luís Ábalos, dicen los que le conocen, que Santiago Segura está sumido en una crisis creativa. ¿Cómo va a seguir fabulando con la ficción de su personaje Torrente cuando la realidad de esos héroes de la militancia socialista le han dejado como un pálido reflejo? En efecto, ¿cómo no iba a superar el diálogo cutre del aizcolari de la militancia socialista repartiéndose las putas con el secretario de organización del PSOE («Carlota se enrolla que te cagas») a la inocente propuesta de Torrente a Cuco (Gabino Diego) de hacerse unas pajillas? Paralelamente a la crisis abierta por ambos en su relación con la trama de la compra fraudulenta de las mascarillas en plena pandemia y los supuestos amaños en las adjudicaciones en el ministerio de Transportes, se le ha añadido el protagonismo de Cerdán en supuestas comisiones por adjudicaciones en Navarra y el País Vasco, que han provocado su imputación por el Tribunal Supremo, su dimisión de su condición de diputado y su baja en el PSOE. A la decadencia que supone pasar de la responsabilidad orgánica de un Alfonso Guerra, con sus defectos y errores un hombre sólido intelectualmente, a personajes como Pepe Blanco, incurso en episodios turbios en gasolineras, a gañanes como Ábalos, o a trepas como Cerdán, se le suma la realidad de un partido sometido a la voluntad de un déspota como Sánchez que afirma desconocer la trama corrupta sobre la que ha edificado su presidencia.

Es tal la crisis que envuelve al PSOE y señala a Sánchez como el responsable directo de la trama corrupta, de la cual se proclama víctima, pero de la que rechaza asumir cualquier responsabilidad por haberla situado en el centro del poder, que no ha dudado en recurrir a la ayuda de Zapatero. Este ya le ayudó en la campaña del 23J, donde el emperador del talante deslumbró a la militancia con sus dotes visionarias y expresivas sobre conceptos inconmensurables como el universo, o abstractos como el infinito, que no podría superar ni el más avezado gurú de la costa californiana abriendo las puertas de la percepción. El autor de la Alianza de las Civilizaciones de consuno con el autócrata Erdogan, apela al entrelazamiento místico entre el amor humano y la libertad política afirmando que «la libertad más profunda es el amor porque sobrevive a la muerte». Es, sin duda, una conclusión visionaria que trasciende los límites de la vida humana. No sé cómo relacionar esa profundidad visionaria con la zafia realidad de la corrupción del PSOE. Más bien veo paralelismos entre el caos epistémico de su mente, esa que confundía los pecios esparcidos en la playa de su mandato con los brotes verdes de su regeneración, con el de Carlos Jesús, el médium visionario de Crónicas marcianas procedente del planeta Raticulín, que afirmaba «poder curar a los cojos, resucitar a los muertos y quitar flatulencias».

El domingo pasado nos sorprendió Sánchez apareciendo por la televisión con motivo de una declaración institucional o rueda de prensa con carácter de urgencia. Era preciso comunicarnos la buena nueva de un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte (patético zascandil trumpista), gran amigo de Sánchez, por el que se nos dispensaba del compromiso de alcanzar el 5% del PIB en gasto militar. La performance de Sánchez resultó extrañamente surreal pues se le veía dirigiendo su mirada bien a la derecha o a la izquierda de una vacía sala de prensa monclovita, como si estuviera a rebosar. La artificiosidad del postureo presidencial evocaba la patética representación victimista de la semana anterior. Ofrecía la panoplia de visajes emparentados con la humildad que acompañan la determinación del dirigente cuyo corazón sólo palpita al ritmo de las cuitas de los ciudadanos. Se había plantado ante la OTAN para preservar los servicios públicos, las pensiones, la sanidad, el bienestar de los ciudadanos. Y había conseguido que del 5% del PIB exigido por la OTAN para España, se le hubiera aceptado un 2,1% de aumento en defensa, ni más ni menos. Y enseñaba una carta de Rutte donde solo se admitía una flexibilización de los tiempos de asunción de los compromisos. El lunes Rutte le desmintió, afirmando que «no hay cláusulas de exclusión ni acuerdos paralelos en la OTAN». Más aún, dijo que, para cumplir con los compromisos de defensa asignados a España, la OTAN está segura de que España deberá gastar el 3,5% del PIB en gasto estrictamente militar. La declaración no era sino la enésima treta populista de Sánchez para desviar la atención y atar el respaldo de los partidos que le apoyaron en la investidura. Pero el escándalo no se limita a esa nueva treta, lo que lo constituye es que lo protagonice un presidente, ni siquiera el Gobierno, que carece de presupuestos en 2024 y 2025, en flagrante violación de la Constitución, y que compromete una enorme cantidad de recursos para el futuro sin debate parlamentario ni presupuesto alguno que los contemple, como en cualquier democracia que merezca ese nombre.

La degradación del sistema político es tan acelerada que hay que plantearse cómo superarla. Se impone diferenciar en la interminable cadena de causas y efectos qué son unas y qué otros; y por ello diferenciar entre lo urgente y lo importante. Desde mi punto de vista hay que atribuir la degradación a los defectos constitucionales, entre otros, el sistema electoral, lo que serían las causas. Sánchez sería un efecto, el último. Cuando se produce un incendio en un edificio antiguo con instalaciones de energía eléctrica o de gas obsoletas, la prioridad, lo urgente, es apagar las llamas. Sólo después se debe proceder a cambiar las instalaciones. Si se apuesta por dar soporte a las propuestas contempladas en la ponencia del PP de derogar el sanchismo, se debe, al mismo tiempo, considerar que es una propuesta de apagar las llamas del incendio, pero no asegura que no pueda reproducirse. Es lo urgente, sin duda. Pero lo importante, si queremos que no se vuelva a producir una catástrofe, es una vez apagadas las llamas, dedicarse a sustituir las instalaciones obsoletas por otras nuevas. La cuestión existencial es qué hacer si el encargado de solucionar el problema se quiere limitar al esfuerzo de apagar el fuego. Es una cuestión para la que no hay respuesta alternativa. Lo importante no se hará. El edificio volverá a arder.