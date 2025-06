Malos tiempos para la política

Me da que la poesía no tiene mucho predicamento entre Sus Señorías. Vergüenza, rabia, bochorno..., son solo algunos de los calificativos que se me acuden ante el último episodio de nuestro patio político, que cada vez más se asemeja a un gallinero en el que la confrontación sistemática es el pan nuestro de cada día, sin que se vislumbre apenas un atisbo de luz o de esperanza entre una cada vez más desnortada ciudadanía.

A juicio d’Homes per la Igualtat, lo sucedido últimamente en el seno del principal partido del Gobierno es grave, muy grave. Grave y descorazonador, añadiríamos, pues ha acontecido en una formación política una de cuyas principales señas de identidad es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, uno de los pilares básicos de la democracia. Somos muchos -y sobretodo muchas- los ciudadanos perplejos, por no decir directamente asqueados ante esas formas propias de puteros y gente de baja estopa exhibidas por José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Casi nos atreveríamos a decir que han echado por tierra años de lucha feminista, de ilusiones depositadas en el avance de la igualdad. Algunos miembros del PSOE -mujeres, sobretodo- han reaccionado con notable enfado ante esos comportamientos, es cierto. Pero ahora mismo la pregunta es si toda esta contestación interna será suficiente para recomponer los desperfectos ocasionados, que son mayúsculos y preocupantemente desasosegantes.

En todo caso hay algo que a cualquier persona con sentido común sorprende sobremanera: ¿Cómo es posible que todo un presidente del Gobierno, con toda la pléyade de asesores y altos funcionarios a su cargo, no tuviera conocimiento de los tejemanejes de estas personas? ¿O acaso miraba hacia otro lado? Ha sido triste ver cómo, en sus comparecencias más inmediatas, no se le ha ocurrido otra cosa que sacar el ventilador para esparcir excrementos a diestro y siniestro (léase «Y tú más»). Prácticamente ninguna asunción de responsabilidad más allá de un tímido e impostado «perdón» con el que apenas sí ha podido cubrir sus carencias, que ya empiezan a ser algo más que alarmantes.

Desde Homes per la Igualtat nos sentimos profundamente indignados ante hechos de ese calibre, como hombres y como feministas. Por otra parte es obvio que la crispación en la política está alcanzando límites insoportables, y este vergonzoso episodio ha sido sin duda un mazazo sobre la paciencia de buena parte de la ciudadanía. Y lo peor de todo es que no se vislumbra una salida a medio y ni siquiera a largo plazo, a la falta de consenso cada vez más alarmante entre los dos grandes bloques que ahora mismo detentan la mayoría de escaños en el Parlamento español.

Decía al principio que me parece que la poesía no es el fuerte de Sus Señorías -de algunas de ellas, al menos-, a pesar de que alguien de la talla humana e intelectual de Antonio Machado dijera en su momento cosas como estas: «Creo que la mujer española alcanza una virtud insuperable, y que el progreso de España depende en buena medida del predominio de la mujer y de su clara superioridad sobre el varón. Me repugna la política donde veo el encanallamiento; en general me agrada más lo popular que lo aristocrático social y más el campo que la ciudad. El problema nacional me parece irresoluble por falta de ímpetu espiritual; pero creo que se debe luchar por el porvenir y crear una fe que ahora mismo no tenemos. Creo más útil la verdad que condena el presente, que la prudencia que salva lo actual a costa siempre de lo venidero. Para ello no hay más obstáculos que la hipocresía y la timidez. Ésta no es una cuestión de cultura, sino de conciencia. La conciencia es anterior al alfabeto y al pan».

Más claro, agua.