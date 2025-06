El desgobierno en España y la necesidad de una reforma electoral

La quincena pasada me referí en mi artículo a la necesidad que hay en las Illes Balears de reformar la ley electoral para mejorar la democracia bajo la premisa de ‘una persona un voto’, y evitar que, según la situación geográfica de tu circunscripción electoral, éste valga más o menos, de manera que hay votos meritocráticos en función de donde vivas.

La situación de la política española desde hace nueve años demuestra que el sistema actual es de difícil estabilidad, y con la figura del Rey muy reducida a un papel de representación institucional, pero sin ninguna capacidad arbitral (ni por prestigio personal), ya que hasta hay partidos que ni siquiera se reúnen con él.

Prueba del desgobierno -y no de la falta de legitimidad, que la tiene toda- es que el presidente Pedro Sánchez gobernó en la pasada legislatura dos años con unos presupuestos aprobados por el gobierno del Partido Popular, y en la actual legislatura, que cumple ahora dos años, no ha conseguido aprobar ningunos. Produce, así, un caso nunca visto en Europa, ya que se gobierna con los presupuestos aprobados por unos parlamentarios que hace dos años que ya no lo son y, por lo tanto, no es el reflejo de la voluntad popular emanada de las urnas del 2023, de la llamada mayoría de la investidura.

Otra prueba del desgobierno es que el principal argumento en el que se basa el PSOE de Sánchez es la necesidad de que no gobierne la derecha y la ultraderecha, aunque sea la voluntad popular quien lo decida, como ha manifestado recientemente el actual presidente, porque ninguno de sus múltiples socios de investidura le aseguran nada y hay más derrotas parlamentarias que leyes aprobadas tal y como salen del gobierno.

Es más, sin ningún tapujo, sus aliados parlamentarios manifiestan que en la actual situación de corrupción del PSOE, con su primer gabinete en una presunta trama de corrupción en el ministerio de Transportes (el de mayor presupuesto), grabaciones machistas, su hermano pendiente de juicio, su mujer investigada, etc. hay que aprovechar al máximo para sacar lo que les interesa. Lo que tienen en común estos partidos minoritarios, y así lo declaran, es que no les interesa el bien de España sino el de su Comunidad o «País», por lo tanto, van a trabajar para beneficiar a unos pocos españoles en detrimento de la mayoría de ellos.

Para acabar con esta reflexión sobre la ponderación de partidos de ámbito autonómico, el peso geográfico debe centrarse en las elecciones al Senado como cámara territorial.

Para el parlamento, hay que ir a circunscripciones por lo menos de ámbito autonómico o estatal, o todo lo contrario al sistema inglés: circunscripción muy pequeña que solo obtenga un candidato, el más votado, lo que da más fuerza y responsabilidad al ganador y no tanto al partido que hace las listas.

El Partido Popular, en las autonomías donde gobierna en coalición gubernamental con Vox, también sufre exigencias sin base de su aliado. Y además, el principal aliciente del votante de izquierdas desencantado para ir a votar es que no entre Vox.

Otro sistema para que tenga más fuerza el más votado es el de segunda vuelta, al modo francés, que es elegir entre los dos candidatos más votados, lo cual supondría una reforma de más calado.

En definitiva, si se desean gobiernos mayoritarios, del signo que sea, hay que reformar el sistema electoral, para que unos pocos no tengan una llave para continuamente exigir diferencias entre los españoles, o forzar leyes a medida para unos pocos.