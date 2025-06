Una raó per no convocar eleccions anticipades a l’Estat

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / José Luis Roca

Idò jo crec que no es convocaran eleccions anticipades a l’Estat espanyol per una raó molt simple: perquè no li convé al president Sánchez ni tampoc al PSOE. I ja està. I no som cap analista polític ni cap periodista espavilat, i molt manco vull contradir la visió del mestre Joan Riera, però que, al meu parer, peca de massa bonhomia i no té en compte les estratègies malèfiques que mouen l’entrunyellat de les decisions veritables que res no tenen a veure amb el sentit comú i les expectatives d’actuacions que s’avinguin amb la lògica.

Convé recordar que s’aproxima un temps calent per a les files del PP estatal, amb més d’una dotzena de casos que han de passar pels jutjats i que afecten de ple tant la credibilitat com les propostes de regeneració del primer partit de l’oposició. Ara bé, podria canviar la cosa si sorgeixen i es publiquen més converses privades que afectin el nucli més apropat al president espanyol, però això s’ha de veure.

L’economia va bé, i aquest és un factor que convé tenir en compte. Espanya s’ha convertit en el motor de creixement europeu i continua amb aqueixa línia. S’han de retrocedir molts d’anys per albirar tanta ocupació i tant de desenvolupament en aquest apartat. I això ho sap bé el qui comanda i també sap que pot reconvertir aquesta bonança amb una excusa perfecte per tirar cap endavant. Enrere queden aquells temps obscurs en què aquell aspirant a ministre d’Economia –que llavors ho va ésser- va amollar allò de: «Es igual, que caiga España, nosotros ya la levantaremos», quan li retreien que el seu partit –el PP- no fes res per ajudar els qui aleshores manaven davant la crisi que Espanya patia. En aquests moments, el primer partit de l’oposició torna a caure en un menyspreu i manca de sensibilitat que li pot passar factura en els propers comicis, per mor del seu capteniment envers un negacionisme que només ells –i els seus partidaris- s’entesten a veure.

Els partits que donen suport al govern de Sánchez els interessa aquesta estratègia, amb un executiu més feble i predisposat a atendre les exigències i peculiaritats de cada grup, i per això no promouran una moció o una decisió que faci caure el Gobierno. I pens que s’equivoca l’aspirant a president, Sr. Feijóo, a repetir allò que no és president perquè no vol ésser-ho, ja que diu molt poc de la seva habilitat i saber estar polític, i fa surar mancances que en política són necessàries en un món on les aliances, els pactes, la creació de ponts, estan a l’ordre del dia. No pots aspirar a ser president si tanques les portes d’una manera que, tanmateix, saps que no et quedaria més remei a mantenir-les obertes davant una possibilitat d’accedir a la presidència. És necessari saber triar els socis de motxilla, els companys de viatge, i no deixar que es trenquin de manera irreversible –que en política, aquesta paraula no existeix!-.

A nivell autonòmic, pens que el Govern s’equivoca emprenent aquesta croada contra la llengua que, a més a més, molts dels seus dirigents tanmateix no comparteixen –en privat-. També s’equivoca, pens, en l’escapada cap endavant no posant remei a la massificació que vivim, i a la construcció desenfrenada en terrenys rústics. Convendria que visionessin el documental “Espoliats”, on diferents personalitats de Mallorca han donat la seva opinió raonada sobre aquests temes que afecten els ciutadans de ple. Ignorar-ho o pitjar l’accelerador cap endavant pot tenir conseqüències dramàtiques que només se’n temeran quan ja no hi haurà capacitat de remei. La referència nefasta del president Bauzá toca la porta cada dia que passa.

Idò sí, crec que no interessen, de moment, les eleccions anticipades, estimat mestre Joan Riera, a pesar que les teues deu raons estiguin tan ben argumentades i farcides de sentit comú.