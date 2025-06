Los obispos cogen el trabuco (otra vez) ahora contra Sánchez

Me dijo en cierta ocasión un clérigo que en Europa había (hay) dos episcopados sin solución: el polaco y el español. El clérigo en cuestión, cuando publiqué sus palabras, montó en santa cólera perjurando todas las veces que hizo falta que jamás había enunciado tal sentencia. Tuve que recordarle que tenía grabada la entrevista. Enmudeció. Dejando de lado su cobardía y facilidad para el perjurio, lo cierto es que lo que me dijo se ajusta a la realidad de las Españas. Hete aquí que el presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Valladolid, su ilustrísima Luis Argüello, se ha embarcado, auxiliado por el secretario del ente eclesial, García Magán, obispo auxiliar de Toledo, en una suerte de cruzada para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta se atreve el monseñor a demandar la intervención del Rey, del jefe del Estado, para que «arbitre» con su rol «moderador» una solución. Lo que le solicita a Felipe VI es que vulnere la Constitución. Chocante la ausencia de sutileza en uno de los ayatolás de la Iglesia católica española, muy cercano al Opus Dei, adversario del papa Francisco, hoy expectante hasta discernir por dónde sale León XIV.

El arzobispo es un nacional católico irredento: añora los tiempos en los que la Iglesia tenía vara alta en la gobernación de España. Se ha soltado el pelo contra Sánchez. Nunca se oyó a la Conferencia Episcopal demandar elecciones cuando los escándalos concernían al PP de Mariano Rajoy o al de José María Aznar. Tampoco chistaron en un lejano 23 de febrero de 1981 al entrar un teniente coronel de la Guardia Civil atrabiliario en el Congreso de los Diputados. Estaban reunidos, pero no consideraron conveniente pronunciarse. El intento de golpe de Estado, bagatela. Ahora sí, la crítica situación de España demanda su beatífica intervención, quieren elecciones e involucran al Rey en su despropósito. Carajo, se me olvidaba, sus hermanos en Cristo, cromañones a tiempo completo, tuvieron a bien, allá por 1936, proclamar en carta pastoral que el golpe de Estado fascista contra el Gobierno de la Segunda República y la consiguiente Guerra Civil fue una «cruzada de liberación». Tampoco al general Franco le rogaron respetuosamente que convocara elecciones libres. En 2025 no llegan a tanto, pero sí que ordenan a los suyos prietas las filas, firmes y marciales, para liquidar al imperio del mal personificado en las izquierdas, en el felón, traidor, autócrata, corrupto, ilegítimo, delincuente (¿hay más epítetos?) Pedro Sánchez. Argüello, melífula entonación, demanda elecciones, mete a la Conferencia Episcopal en un pantanal del que no saldrá bien parado. En Roma se toma nota de todo. Sus tiempos son eternos, pero nada se deja al cobro. Luis Argüello entra de hoz y coz en política al servicio de las derechas. Es su naturaleza. Volviendo al acertado clérigo: no tienen arreglo.

A elecciones, arzobispo, a elecciones cuanto antes, y a demandar con todo lo que tienen a su alcance, incluida COPE y Trece TV, el voto para las derechas, para que lleguen Feijóo y Abascal a sanar los males de las Españas, que Pedro Sánchez agrava cada día que transcurre aposentado en el palacio de La Moncloa. A elecciones, la cruzada del siglo XXI proclamada por sus ilustrísimas. Por cierto, el arzobispo de Tarragona, ha hecho saber que el toque de corneta no le concierne.

Acotación desolada.- El Gobierno balear de Vox-PP que preside (un suponer) Marga Prohens amnistía las construcciones ilegales de la Serra de Tramuntana. El convoluto de Campos sigue sangrando por la herida de no haber podido edificar en Es Trenc y Ses Covetes. Los mallorquines asistimos, no sé si impávidos, a la acelerada destrucción del territorio. ¿Hasta cuándo y hasta dónde hay que aguardar a que se despierte la inútil oposición y, por encima de todo, la ciudadanía.