Hogueras de San Juan / DANI MARCOS

En la meva infantesa i adolescència, quan arribava la revetlla de Sant Joan, significava que el curs escolar s’havia acabat i encetàvem les tan desitjades vacances, almenys per a nosaltres, segurament que els pares tenien altres percepcions i sensacions d’aquestes vacances, devien pensar què s’havia de fer durant gairebé tres mesos amb els infants, com entretenir-los i, sobretot, com podrien aprofitar millor el temps lleure. Per aquestes dates, a Catalunya, eren tradicionals els foguerons —també a les Illes Balears i altres indrets d’arreu de l’Estat espanyol—, les coques de crema amb pinyons, llardons o fruita confitada, petards a dojo i focs d’artifici. Ara això dels petards està ja més regulat, per tal d’evitar abusos en el seu ús i accidents. La vigília de la festivitat de Sant Joan era especialment emblemàtica, i des d’una posició privilegiada, com eren les ermites que es trobaven escampades en la muntanya de Montserrat, en el repòs del silenci del lloc i gaudint d’una vista més panoràmica des d’allà dalt, es podia contemplar mirant cap a Manresa, la capital del Bages, com a poc a poc s’anaven il·luminant diversos punts en la foscor de la nit, que eren precisament els foguerons que s’encenien en els pobles de la rodalia, creant un efecte realment espectacular i màgic. Semblava que participaves en el naixement d’un nou món. El gran protagonista era el foc, com un dels quatre elements clàssics de l’origen de la vida. En la nit dels temps, el foc esdevingué una descoberta excepcional per a la humanitat, es va convertir en el centre del grup humà, sent un objecte important de cohesió social, especialment en zones climàtiques més fredes. Probablement, reunir-se al voltant del foc, ha estat una de les primeres manifestacions culturals de l’ésser humà sota formes primitives on s’expliquen històries que circulaven de boca en boca, construint un corpus oral impressionant de rica experiència. Podríem dir que ha representat, per a la història, la primera revolució industrial. «El foc —deia Joan Maragall—, és la primera meravella: aquesta llum, aquesta ardència que s’encomana i tot ho torna brill. No sé si és un pressentiment de la transfiguració espiritual de totes les coses. Oh! El foc, el foc!… Les coses velles d’aquest món se n’han anat a l’altre passant pel foc». Torno a la meva infància. En les diverses barriades de la meva ciutat, hi havia una competició que, encara que no fos de manera explícita, representava un orgull per a tots nosaltres, es tractava de fer el fogueró més gran i que durés més temps a consumir-se. La preparació durava setmanes, i ens encarregàvem d’anar per les cases per si tenien mobles antics en desús o fustes o altres materials dels quals es volguessin desprendre o quelcom que es pogués cremar, mentre que no fossin gomes. També fèiem torns per a vigilar els nostres foguerons, que no hi hagués ningú que volgués llevar-nos el material que amb tanta suor i esforç havíem acumulat allà. Al capdamunt del fogueró, com sempre, posàvem un espantaocells, curull de palla i amb un bon barret. Més enllà d’aquestes anècdotes, el que vull ressaltar és el sentit més purificador del foc, com deia l’esmentat Maragall, ja que en ell hi ha un valor magicoreligiós. Els parsis, per exemple, mantenen encès des de temps immemorials el ‘foc sagrat’, custodiat pels seus sacerdots, capaç de purificar tot el que toca. En el món gallec, mentre es prepara una bona queimada es fan conjurs contra les bruixes (meigues) i el mal d’ull, on el foc, com a deïtat, esdevé un dels elements principals d’aquest ritual de purificació en la nit de Sant Joan. Recorda molt la porció màgica del druida Panoràmix d’Astèrix i Obèlix, tot i que aquesta no engata, l’altra sí. En el món grec, tenim el mite de Prometeu que va robar el foc de la farga d’Hefest per a donar-lo a la humanitat i així se’n servís d’ell. En el Càntic de les Criatures de Francesc d’Assís, un dels primers poemes en llengua italiana, el sol i el foc han estat qualificats d’autèntics germans en harmonia amb tot l’univers, símbols que només es troben en les profunditats oníriques i arquetípiques de l’ànima. Lloat sigui el germà sol, que és bell i radiant, que il·lumina el nostre dia; lloat sigui el germà foc, que il·lumina la nostra nit i és bell i juganer, robust i fort, proclama el sant d’Assís. Des d’una visió espiritualista, àdhuc abstracta, els foguerons de sant Joan suggereixen que les coses velles de la nostra vida han de ser purificades, més encara, cremades, consumides, perquè en puguin generar de noves, amb l’exoneració de les antigues. Som com mobles vells, plens d’història, amb les nostres virtuts i èxits, ferides i ressentiments, de les quals ens hem d’alliberar... i una vegada assolit això, caminar o saltar per damunt de les seves brases, talment un desafiament, per si de cas. No podem ser un canterano abandonat en un racó de la casa, com si fos una cosa inútil, millor cremar-lo i eixir de les pròpies cendres.