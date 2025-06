Tal vez Irán no quiere ser liberado

Es redundante demostrar que Afganistán quería ser gobernado por los talibanes que acogían a Osama bin Laden, dado que la dictadura teocrática ha regresado victoriosa al país más pobre del mundo. La liberación a muerte de Irak tampoco gozó con la unanimidad de las víctimas de Sadam, y resultó en la amenaza global de Isis, por no hablar del 11M. La vocación redentora de Estados Unidos se orienta ahora hacia Irán, donde los bombardeos libertadores pueden demostrar que las víctimas de la teocracia prefieren un ayatolá propio a un Trump ajeno.

Irán combina la tiranía más radical con la población más avanzada. En 2008 tuve oportunidad de seguir las elecciones que se desarrollaron en el país junto a Shirin Ebadi, la jueza represaliada por los ayatolás y premiada con el Nobel de la Paz, que no se resignaba al exilio que finalmente fue su destino. No había querido concurrir a las urnas, «porque las personas no son libres para votar a quien quieren, solo a los aprobados por el Consejo de Guardianes de la Revolución». La farsa, contestada con manifestaciones callejeras, no impedía que la jurista siguiera con pasión detallista el recuento, aunque sabía a ciencia cierta que sufriría la enésima decepción.

Ebadi odiaba profundamente a un régimen que desprecia a las mujeres y solo deseaba encarcelarla. Sin embargo, el enfrentamiento radical tenía un límite, la Premio Nobel no deseaba ser liberada bajo ningún concepto desde el exterior. «Ni en sueños apruebo una intervención estadounidense en mi país», la hipótesis ahora plasmada por Trump generaba un rechazo total en las víctimas de los ayatolás. Tal vez la juez y abogada confiaba en sus propias fuerzas, y casi dos décadas de prolongación de la dictadura deberían descartar una rebelión popular. De ahí que se deba tomar en cuenta la opinión de otra disidente ejemplar como Narges Mohammadi, también Nobel de la Paz y que pese a sus años de cárcel presionaba a Estados Unidos para que detuviera el bombardeo israelí. Washington ha respondido sugiriendo el artificial cambio de régimen que la CIA abortó a finales de los setenta.