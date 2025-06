Virus zombi

No suele pasar que uno vaya al hospital y se encuentre con que el cirujano jefe es un curandero que debajo de la bata viste túnica y collares de cuentas. Tampoco los arquitectos acostumbran a construir con vigas afectadas de aluminosis a sabiendas.

¿En qué ámbitos suele encontrarse uno con mayor frecuencia estafadores, embaucadores, falsos profetas? Pues eso. Porque en esos ámbitos, el rigor y la exigencia son susceptibles de enmascararse, cuando no de suplirse, con la apariencia. Y hay auténticos expertos en aparentar, sobre todo cuando la mitad del trabajo se lo hacen compañeros predispuestos, cuyo discurso el estafador previamente conoce, y no tiene más que adaptar el suyo en función, haciendo uso de sus (malas) artes.

Entre esos fingidores natos, destacan aquellos cuyo ejercicio de la dicacidad, a base de epigramas concisos y crueles, buscan la línea de flotación contraria. Usan el cerebro para apelar a las vísceras.

Entre el dogmatismo (he decidido que esto es la verdad, porque lo prefiero) y el espíritu crítico (voy a tener en cuenta todas las variables, sin apriorismos, para ver si puedo extraer alguna conclusión, aunque sea provisional o parcial), se extiende una amplia zona fronteriza, trabajosa de transitar, que suele recorrerse en un solo sentido (el dogmatismo es el destierro de las ideas). Pero el dogma atrae con más fuerza (la certidumbre es más amable; la existencia, bajo él, más llevadera) y su bando está más poblado, tanto como para confundirse con el propio sistema.

En el pensamiento dogmático, excluyente por naturaleza (si yo tengo la razón, cómo la vas a tener tú también), el sentido crítico —la simple objetividad— es pariente de la deslealtad. En la escala de valores del pensamiento único irá siempre antes la cohesión y la estabilidad (en torno al líder, claro), que la claridad y la coherencia.

Y esta lógica, petrificada proceso tras proceso, inspira todos los movimientos habidos en la cobertura de vacantes en las cúpulas de las organizaciones políticas desde el Imperio Romano hasta nuestros días.

Asumamos entonces que la política es así, que la fidelidad es la cualidad más valorada y la crítica es percibida como amenaza. ¿Cómo podemos evitar que falle? Si ese templo es tan endeble como la condición humana y tan propenso a la podredumbre, ¿qué mecanismos de corrección (sanación) deberían las organizaciones autoimponerse? Por favor, que nadie diga auditorías.

¿Preventivos?, ¿se puede?; ¿a posteriori, siendo ágiles y expeditivos al desbrozar el primer indicio?

Porque si damos otra vuelta de tuerca, lo que viene es la consiguiente aparición de quienes dicen lo que los desencantados quieren escuchar, y lo hacen, por lo general, desde los extremos. Pero la experiencia nos dice que adolecen del mismo seguidismo y que las purgas a la disidencia son resueltas de igual forma. Así que vuelta a empezar.

Entonces, la solución habrá que encontrarla dentro, poniendo los medios para que la política atraiga a espíritus inquietos y creativos, que los advenedizos no lo tengan tan fácil, que se creen contrapesos internos reales.

Porque finalmente, si el sistema no funciona y ya nada vale, cualquier opción es válida, y el nihilismo antisistema sigue ganando terreno y captando voluntades incluso dentro de la inmensa franja intermedia habitada por la mayoría social, donde aún sobrevive el diálogo.

La gente no se hace ultra porque haya sido atacada por un virus zombi, sino por decepción y hartazgo. Si el sistema no da soluciones, será que el problema es el propio sistema, y habrá que encontrar las soluciones fuera de él. Y quienes lo defienden, quienes insisten en defender el sistema a pesar de todo, será porque —alguien podría decir— , algún interés tendrán. Así, no acabaremos nunca.