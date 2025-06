El pipicán como escuela pública

El Ayuntamiento de Palma va a construir un instituto en el pipicán de Son Fuster / .

Hace unos días me lo contó una vecina, como quien comparte una pérdida: el Ayuntamiento de Palma va a construir un instituto en el pipicán de Son Fuster. Visto con ojos técnicos, el solar no tiene mucho que ofrecer. No hay árboles que den sombra, la hierba crece a su antojo, y dos bancos húmedos y astillados llevan años esperando a alguien que los repare. El lugar huele a desidia municipal.

Sin embargo, en ese pequeño caos vegetal, mi perro encuentra sentido. Olfatea los rastros invisibles del día anterior, saluda con el rabo a otros de su especie y se revuelca como si cada gramo de polvo fuera un regalo. Y yo, al observarlo, me reconcilio por un momento con el mundo.

Ese pipicán es, sin saberlo, una especie de ágora. Con excrementos, sí, pero también con humanidad. Un lugar improbable donde ocurren cosas pequeñas pero esenciales: personas mayores que conversan con desconocidos, jóvenes que se desenganchan por un rato de la pantalla, perros que corren sin correa ni miedo. Allí se habla. Se comparten penas y recetas, se intercambian números de cuidadores, de veterinarios, de psicólogos.

Porque ahí, entre ladridos, colillas y bancales resecos, se dan otro tipo de aprendizajes: sin currículo, sin vigilancia, sin méritos. Se aprende, por ejemplo, a compartir un espacio sin Wi-Fi, sin consumiciones obligatorias, sin cámaras de seguridad. Se aprende a convivir con quien no piensa como tú, pero recoge la misma mierda con la misma bolsita. A cuidar sin esperar nada a cambio. A dar los buenos días incluso al que nunca responde. A intuir cuándo es mejor callar sin que nadie te lo pida.

Albus, mi perro, ha aprendido a respetar límites invisibles, a interpretar gestos ajenos sin palabras, a esperar. Yo, en cambio, he aprendido a mirar la ciudad desde abajo, desde los hocicos. Y, sobre todo, se aprende a perder el tiempo. A practicar esa actividad revolucionaria que consiste en no hacer nada útil. Solo estar. Respirar. Sentarse en un banco a mirar cómo los perros corren por correr.

No tengo nada en contra de los institutos. Faltaría más. Soy hijo de la educación pública. Sé bien qué implica: forma, ordena, certifica, abre puertas, construye futuros. La educación formal es necesaria, sin duda. Pero no lo es todo.

También se aprende en los márgenes. En los descampados que no salen en los planes de estudio. En los rincones sin horario ni asignatura. ¿Quién educa en la convivencia entre generaciones, entre especies, entre mundos que solo se cruzan al atardecer, junto a un árbol seco, mientras un perro olisquea lo invisible? ¿Quién enseña a compartir banco con un desconocido sin sospechar de él? ¿Quién nos muestra ese arte casi perdido de estar juntos sin necesidad de hacer nada útil, urgente ni productivo?

Al desmantelar el pipicán no solo se expulsa a los perros. También se disuelve una microcomunidad que se autoorganiza sin más normas que las del sentido común. Se habla mucho de ciudades inteligentes, pero una ciudad que expulsa a los perros no es inteligente. Una ciudad que borra sus zonas de respiro —los lugares donde no se produce ni se consume— es una ciudad enferma de eficiencia. Los perros no producen. No pagan. No votan. Solo acompañan. Están. Y ese estar sin más es, en estos tiempos, una forma de desobediencia.

Una ciudad que prescinde de sus perros es una ciudad que ha dejado de comprender la gratuidad. Los perros son entrega sin condiciones. No preguntan quién eres, ni en qué trabajas, ni cuánto ganas. Te huelen. Te reconocen por lo que callas. Son, quizá, el último hilo que nos une a lo que fuimos antes de que el mundo se volviera cálculo, producción y velocidad.

Palma no es una ciudad dog friendly. Es dog tolerante. Y no es lo mismo. Tolerar no es lo mismo que acoger, como amar no es lo mismo que, simplemente, no estorbar.

Y, mientras tanto, los perros se vuelven presencias incómodas. Molestan. Ensucian. Ladran. Son vistos como estorbos logísticos en una ciudad que se ha convertido en una postal turística: sin arrugas, sin acentos locales, sin nada que no pueda salir bonito en Instagram.

Me gustaría vivir en una ciudad donde los perros fueran bienvenidos no porque son mascotas, sino por ser testigos: testigos del tiempo que pasa sin prisa, de los pequeños gestos cotidianos, de la vida sin agenda. Una ciudad donde su presencia no se redujera a un conjunto de ordenanzas, sino que formara parte de la conversación urbana. Donde nadie tuviera que justificar por qué su perro está ahí, echado al sol, sin hacer nada. Como quien espera, como quien medita.

Tal vez, si Palma aprendiera a acoger a sus perros como merecen, también sabría acoger a sus residentes. A quienes ya no pueden pagar un alquiler. A quienes duermen en la calle. A quienes vienen de lejos, pero también llaman a esta ciudad su casa. A quienes han dejado de producir. A todos los que no encajan en un modelo de ciudad-escaparate. A quienes, en silencio, se han rendido.

Y entonces, quizá, la ciudad empezaría a curarse.