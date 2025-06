Reflexión en torno a la sanidad de Ibiza

Fui sometido a una novedosa cirugía cardiaca en Ibiza para desconectar de mi corazón una cavidad que se llama la orejuela, intervención que permite casi hacer desaparecer el riesgo de ictus cerebral en determinados pacientes como yo. La intervención, dirigida por el jefe de cardiología del Grupo Policlínica, el dr. Antonio Serra Peñaranda, uno de los cardiólogos más reputados de España, fue, sin duda, un éxito. Será la primera de muchas más que se irán implementando en los próximos meses, con el objetivo de iniciar la cirugía cardiaca completa robótica en la clínica durante este año, contando para ello con uno de los equipos líderes a nivel nacional en la cirugía cardiaca avanzada.

Esto es el Grupo Policlínica, progreso, entrega, buscando siempre a los más aptos para realizar las actuaciones médicas más complejas y más eficaces. Llevamos 50 años haciéndolo y no defraudaremos, ofreciendo en Ibiza, cualquier acto médico, con calidad y excepcionales resultados, como en cualquier gran capital europea.

Hago esta reflexión en cierta medida entristecido, la primera reacción de un responsable de cardiología de un hospital público en Palma no fue saber cómo se había hecho, con qué medios y qué resultado, su único interés eres saber si el paciente era de ellos, del Ib-salut, qué triste. Toda una serie de jefecillos mallorquines nos ven a los ibicencos como una auténtica granja de engorde de sus egos, pretensiones y en ocasiones de sus fundaciones. No les preocupan las interminables listas de espera, el desplazamiento urgente o no a Palma del paciente y de sus familiares, solo les preocupa lo suyo, el poder sobre todos y no dejar evolucionar a la medicina ibicenca para no perder cuota, nos vemos resumidos a ser simples peones y números de sus listas, resulta triste y peligroso.

Todavía está reciente el intento de otro de esos jefecillos de trasladar cualquier paciente urgente con patología cerebral a Mallorca, despreciando al servicio de neurocirugía de la Policlínica, concertado con el Ib-salut desde hace 25 años y habiendo tratado a miles de pacientes. El cerebro o la médula de los ibicencos no cuenta, solo sus ansias de poder y control, desconozco si este también tiene una fundación.

Esta visión absurda de la medicina debe acabarse, no podemos seguir siendo las monedas para apagar sus ansias de control y de poder, Ibiza debe ser líder en Sanidad, como ya lo somos en turismo de ocio, en calidad turística...

Cada vez que un directivo del Ib-salut sale a regodearse con la disminución de un mínimo x % de la monstruosa e inhumana lista de espera en Ibiza, me asombro de la absoluta falta de empatía. Yo he tenido personalmente, junto a mis compañeros del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, la ocasión de ver a cientos de pacientes que llevaban años, digo bien, años esperando ser vistos, para después ser diagnosticados y tratados; en ocasiones, situaciones sangrantes: hasta hemos diagnosticado pacientes con tumores malignos de colon y estómago, que esperaban meses y años para ser vistos por un especialista y poder iniciar su diagnóstico, en alguna ocasión se ha llegado tarde…

Me asombra cuando solo se habla de la oncología en número de personas presentes, pero dejo ahí la pregunta, ¿cómo gestiona un oncólogo sus pacientes si para las exploraciones complementarias necesarias para el diagnóstico y seguimiento se tardan meses y meses en practicarlas y hasta tenerlas todas no se puede razonablemente actuar?

Si realmente se quiere gestionar la sanidad ibicenca en bien de los residentes y de turistas, no basta con llenarse la boca de la colaboración público-privada, ésta debe ser real, efectiva y abarcar todos los ámbitos donde realmente lo necesitamos, debemos hablar de lo que realmente necesitamos y debemos tener y exigir.

¿Por qué en Ibiza seguimos trasladando a Mallorca a los recién nacidos o a todos los niños que requieren tratamiento intensivo?, por ejemplo, hace 3 semanas: 3 casos seguidos de niños con severísimos traumatismos que hubieran sido tratados sin problemas de existir esa UVI tan necesaria y demandada.

¿Por qué no hay un servicio de cirugía torácica en condiciones?, hace escasamente un mes se practicó en la Policlínica la primera cirugía robótica por cáncer de pulmón de Balears; casos los hay, los especialistas también están, ¿la voluntad política?, tengo mis dudas, seguimos siendo la granja mallorquina…

Sin duda, este debate no se va a cerrar ahora, pero lo que pueden tener claro unos y otros es que esta reflexión no se quedará aquí, seguiremos luchando para implementar en nuestra isla todas las actuaciones médicas, que sean sensatas, necesarias y con la más absoluta calidad. Cada año miles y miles de ibicencos son tratados en nuestra isla con calidad, seguridad y comodidad, sigamos por esa senda…

Gracias a todo el equipo que me ha atendido y curado.