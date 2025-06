Fa uns mesos s’armà una gran volada per les decisions de la Comissió Europea (CE) sobre la pesca a la Mediterrània occidental, i ara sembla que el temporal ha amainat. Vull aclarir que no és així i que, si no es modifica el Reglament 2019/1022 (Reglament MAP), es manté el risc de col·lapse del nostre sector pesquer i ens quedarem sense peix fresc el 2026. La política pesquera comuna, el pilar bàsic de la Unió Europea (UE) en matèria de pesca, consagra la triple sostenibilitat (ambiental, econòmica i social) de les pesqueres, en promou la gestió ecosistèmica i obliga que la gestió es basi en la millor informació científica disponible. La immensa majoria de gestors pesquers estam d’acord amb aquests principis. Intentaré explicar que el Parlament Europeu va aprovar una norma que, al meu entendre, els vulnera tots.

El MAP pretenia esmenar la situació de sobrepesca endèmica de la nostra mar en (només) cinc anys, emprant un mecanisme maliciós als antípodes d’una gestió ecosistèmica: l’estat del conjunt de recursos pesquers demersals, amb cents d’espècies involucrades, s’estima a partir de les dades de només sis espècies, amb la particularitat que la que està pitjor condiciona la gestió. O sigui, que si una espècie està malament i la resta bé, s’ha de perseverar en les restriccions.

Quant a la informació científica disponible, la millor prové de les campanyes Medits anuals, que (a Espanya) fa l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), i dels registres de captures diàries a les llotges. L’anàlisi oficial d’aquestes dades, la fa el Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de la Pesca (STECF, per les sigles en anglès) de la CE, que està format per científics voluntaris, raó per la qual hi ha pocs experts en ciències socials i molts en ambientals.

A més, ja fa anys que, per raons diverses, la presència espanyola al Comitè és escassa, de manera que qui analitza les dades són persones que poc saben del Mediterrani espanyol. A això se suma que l’STECF únicament respon a les preguntes que li fa la CE i que, durant els darrers cinc anys, hi ha hagut un comissari ecologista i que certes preguntes no es formulaven, en particular quant a l’impacte social i econòmic de les mesures.

Hi ha un altre comitè científic que també analitza les dades, el del Consell General de Pesca de la Mediterrània (CGPM), que depèn de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació, la FAO, compost només per experts mediterranis, el qual sol treure interpretacions que no coincideixen amb les de l’STECF. D’altra banda, fa sis anys, la Generalitat de Catalunya va crear el seu propi organisme assessor (l’ICATMAR, un gran encert), que també emet dictàmens a partir de les mateixes fonts, amb resultats que plantegen escenaris que no justifiquen les restriccions imposades per la CE. A més, els pescadors constaten un gran augment de les captures diàries (res de nou, si hem reduït l’esforç de pesca més d’un 50% respecte a 2018), cosa que els fa incomprensibles les decisions de la CE. Tota aquesta disparitat genera dubtes raonables sobre l’objectivitat de l’STECF i, per extensió, de la mateixa CE, fet molt més greu perquè debilita la consciència europeista en un moment que la UE és més necessària que mai.

Davant aquest escenari, la posició del Govern de les Illes Balears coincideix amb la que Espanya presentà al Consell de Ministres de la UE el mes de febrer. En concret, reclamam que es modifiqui el MAP al Parlament Europeu, perquè es reconegui la naturalesa mixta de la pesca de ròssec, que es garanteixin la seguretat jurídica i la sostenibilitat econòmica del sector i que l’avaluació científica sigui conjunta entre la CGPM i l’STEFC. També és necessari incorporar el factor de la insularitat i avançar cap a una gestió de la Mediterrània segmentada per subàrees geogràfiques, una opció tècnicament possible que, per ara, el Ministeri no comparteix.