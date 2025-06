Un capítulo se cierra

La librería Fondevila, que estaba emplazada en la Costa de la Pols. A la derecha, retrato de Kety Pujol Fondevila. / À.V./Arxiu familiar

Esta semana ha fallecido Catalina Pujol Fondevila, más conocida como Kety, una de las libreras de la vieja escuela en nuestro sector. Me llamó el amigo Carles Adrover y me dijo si había visto que marchaba otra persona que formó parte de un mundo ya desaparecido de una curiosa forma de trabajar que se ha desvanecido. Por si no me siguen, no hay persona nacida en Mallorca que pinte alguna cana que no haya encargado libros de texto o comprado material escolar o incluso encontrado libros de fondo en esa librería. De literatura castellana o universal y que no se encontraban con celeridad en ninguna otra parte. A su cierre, los ignorantes de todo, los que más opinan desde el anonimato, desplegaron su ignorancia y crueldad sobre esos profesionales. Seguramente hoy malviven encargando por internet cualquier bazofia con las condiciones más infames, tanto de precio como de gestión, o incluso de estado del libro encargado.

Hablamos de la emblemática librería Fondevila de la Costa de la Pols, a tocar de la Rambla. Ha traspasado quien la regentó durante años, la misma persona que dirigió el punto de venta de libros más antiguo de Mallorca, pues fue fundada en el siglo XIX, exactamente en 1893. El lugar de la primera Fondevila era en el carrer d’en Brossa y creo recordar que estaban especializados en temas relacionados con la náutica. En los noventa todavía contaban con una gran provisión de la editorial Juventud y sus obras de ficción o de no ficción relacionadas con el mar. Esta mujer no solamente estaba al mando de la librería más antigua, también dirigió, me atrevo a decir que puso las bases, el Gremi de Llibreters de Mallorca en sus primeros años; básicamente los fundadores del Gremi son ellos junto a Francisca Iglesias y Pau Taura. Realmente Kety era la sobrina de los primeros propietarios de la tienda, parece ser que inicia esa larga singladura su tío Bonaventura Fontdevila junto a otro socio.

El año 2000 pasó a dirigirla Joan Ferrer, hijo de C. Pujol, hasta que anuncia la liquidación al 50 por ciento el 11 de septiembre de 2017 y cierra. Los cambios en el sector han producido casos muy parecidos, recuerden Lagun en el País Vasco o La Gavina en Palamós, no únicamente la profunda crisis del sector, también el cambio de modelo que ha acabado no solamente con la parte siempre mejorable del tema, se han llevado a cabo auténticas barbaridades que han terminado quebrando un tejido social que se había ido construyendo a lo largo de un siglo. Las alternativas muchas veces dan risa, tanto que muy probablemente a este paso acabaremos descubriendo el pa amb oli. Lejos de romanticismos, y ante los nuevos retos que van surgiendo, las dificultades en el mundo del libro son notorias, en esas páginas en sepia de toda la vida uno de los propietarios de la potente Finestres de Barcelona, reconocía haber perdido un par de millones de euros el primer año. Se agradece la sinceridad pues muchas veces no hay un claro horizonte ante tanta gesticulación de aquellos que fingen llevar el timón. Si hay una parte del sector que funciona como un reloj es gracias, precisamente, a aquellas y aquellos que en su momento supieron poner algunas bases. Sin compartirlo todo, y desde la equidistancia más sincera, es justo reconocer que de vez en cuando conviene mirar atrás para saber dónde nos encontramos. D.E.P. esta pionera de las libreras de Mallorca. Atentamente. À.V.