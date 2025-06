Quousque tandem

No puedo estar más de acuerdo con el rechazo de Jorge Dezcallar en su artículo del pasado domingo en estas mismas páginas. Recordaba que en la conferencia de prensa que siguió al estallido del escándalo en las filas socialistas, Pedro Sánchez se mostró dolido y defraudado. Demacrado, detalló la traición de sus dos colaboradores y amigos más íntimos y explicó que no pensaba hacer nada más que nombrar a unos sustitutos, también colaboradores íntimos. Nada le distraería de su objetivo de mantener un gobierno progresista en la Moncloa hasta 2027. Y pidió perdón a la ciudadanía como si solo él hubiera sido ofendido por tanta iniquidad.

Y nosotros, ¿qué? Los españoles, y muchos de los que le votamos una y otra vez para llevarlo a la Moncloa, también nos sentimos dolidos y defraudados. Y además estamos furiosos. Votábamos por él y por el PSOE en gran parte por convencimiento y en gran parte porque los demás actores que militaban en la oposición nos parecían yermos de sustancia, además de también corruptos. Nos lo siguen pareciendo. Y eso nos plantea una disyuntiva inasumible. Cambiar el voto o no votar.

¿De qué me sirve el sentimiento de formar parte de una sociedad llena de buen sentido, que, en menos de medio siglo, ha pasado del medioevo moral a convertirse en una nación libre y progresiva? ¿Esa que, como auguraba Alfonso Guerra, no iba a reconocer ni la madre que la parió? Sirve para que nos sintamos traicionados y no representados por una clase política que no solo es zafia e inculta sino inmoral y aficionada al dinero ajeno.

Es indignante que hayamos pasado, tras 40 años de dictadura y corrupción, a una democracia en la que los resortes, tras otros 40 años, siguen siendo corruptos, egoístas y sucios. Y no es el sistema el que fuerza a la inmoralidad, son los que lo manejan. Todos sin excepción nos engañan y nos desprecian como pueblo. En estos días pasados he oído a gente añorar a Franco: esos pobres idiotas han olvidado que la dictadura nos despreciaba aún más y encima nos castigaba por ello.

Soy el mismo individuo que hace unos días recordaba en el telediario el inmenso orgullo que nos produjo hace 40 años haber entrado en Europa, sentirnos normales y libres, igual que un danés cualquiera, vamos. Lo malo es que, en el mismo telediario, la felicidad de ser europeos tenía que compartir espacio con el último escándalo de inmoralidad y latrocinio que nos estallaba en las manos: un gobierno sucio enfrentado a una oposición tan sucia como él, dando un espectáculo vomitivo. Eso sí que me enfureció. Esta gente no se merece el país sensato y civilizado que es España. Hay un doble plano de convivencia: la clase política peleona y estridente, por un lado, y la sociedad amable y asediada por problemas de a diario, por otro. Este último episodio de corruptela desvergonzada (que se une a los del PP y a los del resto de los actores de la vida pública) ha acabado por hacer infranqueable el abismo que nos separa de ellos. Y no quiero que se acabe la política: quiero que la hagan otros.

El primer reproche que Cicerón le hizo a Catilina cuando le desmontó la conspiración unos años antes de Cristo fue ¿quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?, ¿hasta cuándo pretendes abusar de nuestra paciencia? Una de las frases más duras y arriesgadas de un foro político, sobre todo por la afición que había en el Senado romano a rebanarles el cuello a los adversarios. Esta misma sentencia debería aplicarse hoy en España. ¿Quousque tandem?

Nada de «pienso seguir al frente de mi gobierno progresista» y nada de «no me someteré a una cuestión de confianza». La primera negativa, porque pienso aguantar en el poder hasta la extenuación; y la segunda porque, mientras mis enemigos no tengan los votos suficientes para derrotarme, aquí estaré apalancado. Y haciendo labor progresista.

¡Ah, Cicerón!