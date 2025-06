Deu raons per anar a eleccions

Els avançaments de les eleccions, en general, em produeixen al·lèrgia. Les administracions, que sistemàticament funcionen a pas de tortuga, es paralitzen durant els mesos previs a l’obertura de les urnes i en el període de negociació, constitució del Govern i adaptació dels milers de càrrecs nouvinguts a les seves funcions. A més, una votació no garanteix que la legislatura estrenada sigui més estable que la difunta.

Els quatre anys s’han de respectar sempre que sia possible. Però hi ha moments en els quals anar a votar a destemps és l’única manera d’evitar que els fets i el renou impedeixin l’únic sentit que té la política: dedicar-se cent per cent a solucionar els problemes dels ciutadans. Ara mateix hi ha almanco deu raons per les quals Pedro Sánchez ha de convocar eleccions.

1. L’ambient polític és irrespirable. És cert que Madrid sempre bull uns quants graus més amunt que la resta d’Espanya. I no és d’ara. Passà amb el «Maura, no!» o amb el «váyase, señor González!», de José María Aznar. Però en aquests temps difícils en la política internacional i econòmica, la tensió tapa els objectius urgents.

2. A Sánchez li manquen suports dels seus socis, que només li donen el vot quan es tracta de ‘lo’ seu i no avalen una acció global de govern. Centrals nuclears, reducció de jornada, despesa militar… i una llarga llista de projectes que compten amb el rebuig de Podemos, Junts, el PNB o algun altre dels suposats aliats.

3. Hi ha una incapacitat absoluta per aprovar pressupostos. Abans es deia que era la llei més important i la que feia caure governs. Ara s’intenta sobreviure sense ella amb uns comptes no ajustats a la realitat del país.

4. La corrupció de Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García és real. De primer curs de cleptocràcia. Res a veure amb els focs d’artifici dels casos contra el fiscal general o Begoña Gómez, que només segueixen vius per jutges especialment interessats en uns exàmens que aguantarien pocs personatges, inclosos magistrats, sotmesos a aquesta prova.

5. Ningú, ni el president, pot posar la mà al foc assegurant que el PSOE no s’ha finançat amb els contractes de les constructores. Grans empreses que mantenen el costum de pagar comissions governi qui governi, sense que cap jutge sigui capaç de perseguir l’altra cama de la corrupció.

6. Sánchez ha demostrat ser incompetent, pitjor seria si fos còmplice, a l’hora d’elegir els seus col·laboradors més directes o, cosa que és el mateix, els dos darrers secretaris d’organització del partit que lidera.

7. Mai hauríem imaginat que Torrente arribàs tan amunt en l’estructura d’un partit. I això que tenim els antecedents de Luis Bárcenas, Rodrigo de Santos o Juan Guerra i els seus «cafelitos».

8. Pot espantar a amplis sectors de la societat un Govern de PP i Vox –a les Balears ja sabem a què juga la ultradreta–, però si aquesta és l’opció preferida pels ciutadans, això es diu democràcia. Caldrà, si arriben al poder, que les contrabalances serveixin per evitar que s’utilitzi el vot contra les llibertats… que no són prendre les cerveses d’Ayuso.

9. Allargar la legislatura fins a 2027 pot suposar una ruïna per a les autonomies i ajuntaments que encara governen els socialistes. En canvi, dos anys de Govern PP-Vox poden empènyer l’electorat a impulsar contrapoders territorials. Un cicle que ja s’ha donat altres vegades en l’encara jove democràcia espanyola.

10. Sánchez s’ha mostrat incapaç de preparar una successió. Encara més, ha tallat el cap dels díscols, i ara no s’albira un líder capaç d’afrontar la lluita durant les eleccions o després de la derrota.