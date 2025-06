El despliegue del mal

Es mérito de los mejores escritores rusos la expresión de que «sólo el poder de la verdad es igual al poder del Estado». Tras la publicación el jueves de la semana pasada del último informe de la UCO sabemos que la gestión de los más delicados intereses del Estado, la ley de amnistía, estaba en manos de un corrupto como Santos Cerdán, por delegación directa del presidente del Gobierno. El mismo jueves por la tarde compareció en rueda de prensa Pedro Sánchez. El mal, maquillado de víctima de sus propios sirvientes, se hizo presente en la sede del PSOE y ofreció el espectáculo pavoroso de su despliegue. Su voz, de una tonalidad dulcemente aterciopelada, dirigida al corazón del progresismo, ensayó todos los resortes de la mentira, de la perfidia, de la vileza, en un deslumbrante ejercicio de cinismo sólo al alcance de la más sofisticada maldad. «No soy perfecto», dijo, «tengo muchos defectos». Así, desarmada la prevención del oyente ante el disfraz de la sinceridad descarnada, lanza su primer dardo egocéntrico, «uno de ellos es creer en la limpieza de la política». Un frase genialmente venenosa, corruptora, mefistofélica. Pide perdón, algo inaudito según la manosquemadas María Jesús Montero, cuando no hace más que repetir la jaculatoria de Rajoy por confiar en Bárcenas. Entonces Sánchez le decía: «Ignorancia no equivale a inocencia, implica un grado suficiente de complicidad. En política no basta con pedir perdón, hay que acompañarlo con la dimisión». Advierte, retador, «no va a haber convocatoria electoral, esto no va de mi ni del PSOE, se trata de una profunda decepción ante la quiebra de la confianza depositada tanto en Ábalos como Cerdán». Se lamenta de los ataques contra su persona para destruirlo políticamente mientras olvida los ejercidos por él mismo contra Ayuso. Con la misma meliflua entonación de su voz, transita de la dolorosa aflicción de víctima propiciatoria al rencor rabioso del depredador herido, que va depositando veneno con sus alusiones a las corrupciones pasadas del PP y a presuntas y desconocidas de hoy; poco a poco, como un dragón de Komodo, esperando que haga efecto entre sus sectarios seguidores; o como una víbora que, atrapada, hunde colmillos e inyecta tósigo entre paroxismos en la carne del cazador. Nunca ha atesorado el menor adarme de grandeza; es inmune a ella.

En la comparecencia del lunes cambia el guion y se reviste de capitán que toma el timón y lo protege; los malvados nunca descansan. Se acabó la aflicción y comienza el ataque al enemigo, a la derecha y a la ultraderecha. Antes manifiesta su repugnancia por los diálogos de Ábalos y Koldo repartiéndose de forma bochornosa prostitutas o colocándolas en empresas públicas. Él, cuyo suegro regentaba saunas de homosexuales y puticlubs, y donde Begoña atendía la contabilidad. En el partido que quería abolir la prostitución, donde Ábalos afirmaba con convicción: «Soy feminista porque soy socialista». Para Sánchez, la corrupción, aunque siempre condenable, no puede oscurecer ni opacar una acción de gobierno que ha salvado a España de las mil y una asechanzas y corrupciones de las derechas, que no consigue concretar. Con perversidad y mentira afirma la falsedad de haber sido elegido por una mayoría de ciudadanos, cuando lo fue sólo por una mayoría de diputados, entre los que figuraban los que quieren destruir España y los que protagonizaron el golpe de estado en 2017. Pero lo más tramposo fue su afirmación de que sería una irresponsabilidad convocar elecciones porque significaría regalar el Gobierno al PP y Vox. En fin, es tanto como reconocer que, ni tiene mayoría parlamentaria (por eso no presenta una moción de confianza) porque no puede aprobar unos presupuestos ni tiene mayoría social porque las elecciones las ganarían las derechas. Para eso está la democracia, ¿no?

Armengol ha vuelto a salir a la palestra y no precisamente en sus funciones de marioneta de Sánchez, sino en las de su presidencia de Baleares. Mintió en sus contactos con la trama de Koldo García de compra de mascarillas. Y mintió su favorito, Iago Negueruela, sobre lo mismo. Mintió en el Senado afirmando desconocer a Víctor de Aldama y Negueruela vuelve a defenderla diciendo que no mintió, sólo es que no se acordaba. Armengol, como buena sectaria, no desistirá de mantener el máximo poder partidario e institucional, para eso ha nacido y dedicado su vida. Su, digamos antagonista, Aina Calvo, fungió de secretaria de Estado de Igualdad; ahora funge de secretaria de Estado de Seguridad. En la fotografía del DM de su nueva responsabilidad aparecía como otra víctima propiciatoria; pero no de la derecha, sino de Sánchez, besada por el destruido Marlaska, una vergüenza de ministro, y con la triste mirada dirigida al horizonte donde había perdido su reputación, la que un día tuvo, cuando todavía no pactaba con UM y no caía seducida por los oropeles del poder del autócrata. Decía ella, con el tono apodíctico de una doctora: «Sin igualdad no es posible una sociedad verdaderamente democrática». Pero la igualdad también es el valor sobre el que se fundan las sociedades totalitarias como las comunistas, que se justifican con ella. Lo que caracteriza a las verdaderas democracias es la libertad.

Diego Garrocho, en El País, afirmaba que «algunos venían avisando desde hacía tiempo -y ahora sabemos que con razón- de la abolición de la moral pública». A Madina, derrotado en unas primarias que ahora se sospechan fraudulentas, el ministro Óscar Puente le calificó de resentido por haberse atrevido a decir, a propósito de Leire Díez: «Los socialistas que conozco no van ofreciendo pactos a corruptos». No sé por qué, pero me suena familiar. Es el insulto preferido por los que no disponen de argumentos.

Tener razón antes de tiempo es tener razón, aunque jamás te la den. Algunos, pocos, hemos hecho del ostracismo nuestra patria intelectual, emocional y moral. Los costes no son menores. El desdén del poder no nos amilana, nos refuerza; como el odio de sus retribuidos servidores. Pero ahí están las amistades rotas, la soledad intelectual, política y social; eso no tiene remedio. Se confundirá la devoción por la verdad con el orgullo o la soberbia, pero persistiremos.