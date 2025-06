Del sueño mallorquín de los sesenta a la pesadilla neofeudalista que nos acecha

¿Quién no tiene un familiar o un conocido que aterrizó en Mallorca en los años 60 o 70 con lo justo, pero con la idea muy clara: aquí se podía prosperar? ¿Quién no forma parte de un hogar cuyos abuelos o padres abandonaron el campo mallorquín para buscar un futuro mejor en la capital? Y es que, por entonces, el que madrugaba, el que trabajaba duro o el que ahorraba, conseguía mejorar. Un piso pequeño, décadas después, uno un poco más grande que acogiera a toda la camada, el coche, las vacaciones en Alcúdia o la Colònia de Sant Jordi y, si todo iba bien, los hijos en la universidad o aprendiendo un oficio y adquiriendo responsabilidades en el negocio familiar. Ese era el sueño mallorquín. Modesto, pero alcanzable. Un proyecto de vida donde el tesón tenía recompensa, donde incluso cabía la osadía de pensar en dejarle algo mejor a los hijos.

Hoy, aquello parece el relato de un país extranjero. ¿Quién no conoce a un recién jubilado que ha decidido vender su casa y, muy a su pesar, regresar a su lugar de procedencia donde la pensión sí le alcanza hasta el día 30? ¿Quién no ha escuchado cómo fulano ha decidido reconvertir el apartamento de verano de los abuelos en el piso en el que vivirá su hijo menor porque cree que «éste no podrá pagárselo»?

Hace más de 15 años que sentimos cómo el modelo cruje. Y no, no es un fenómeno de ahora. El diagnóstico estaba hecho hace tiempo. Datos, informes, proyecciones... Nadie puede decir que no lo vio venir. Lo sabían los que gobernaban, los que legislaban, los que opositaban, los que administraban, los primeros del PIB balear y sus ejecutivos, los que presidían organismos de tutela social o aquellos consejos de administración determinantes en el devenir de estas islas. Todos los sectores con poder de actuación social y económico conocían el escenario hacia el que avanzábamos: un proceso de expulsión progresiva de la clase media, un encarecimiento estructural de los precios de la vivienda y un crecimiento descontrolado de los costes básicos, mientras los salarios se mantenían en esa tónica evolutiva tan nuestra de «nómina del año pasado, más IPC».

Y mientras la mayoría veía cómo su capacidad adquisitiva menguaba año tras año, una minoría privilegiada —que por casualidad siempre pertenece a esas esferas de decisión— fue acumulando patrimonio inmobiliario, diversificando activos y consolidando su posición en lo más alto de la pirámide. Así es como se culmina un sistema perfecto: un mercado libre, con alguna que otra baraja marcada, que siempre estuvo en manos de quienes discutían las reglas.

Hoy, el 80% de la población balear vive atrapada entre hipotecas inasumibles o alquileres que ya no guardan relación alguna con el nivel de ingresos real. Comprar casa es un privilegio reservado a herederos o inversores internacionales. Alquilar, en un porcentaje elevado de las ocasiones, es una ruleta rusa mensual donde el casero pone la pistola y tú cruzas los dedos o donde un modesto propietario reza todas las noches para que no le ocupen la choza y se arruine financiando durante años a sus inquilinos. La alimentación, la energía, el transporte, los suministros: todo sube, menos los sueldos, que siguen ahí, en su versión low-cost de los últimos 20 años. Y mientras, los que viven en el ático continúan diciéndonos lo que se debe hacer, que no es posible poner puertas al mar de la oferta y la demanda, que hay que edificar más... Porque desde un dúplex siempre se otea el horizonte con mucha más claridad, al relax del chill out. Todo pura cosmética.

Y lo más preocupante ya no es siquiera el presente: es el futuro de nuestros hijos. La generación que viene detrás carecerá de la opción de repetir el itinerario de sus padres. Salvo que hereden —y a estas alturas ni eso garantiza absolutamente nada— no podrán emanciparse, ni formar un hogar, ni cubrir sus necesidades mínimas con los sueldos que se les ofrecen. Vivirán en precario o directamente emigrarán a lugares donde al menos el coste de la vida guarde alguna lógica con lo que ingresen. Mallorca, aquella tierra de oportunidades de sus abuelos, será para ellos un parque temático de lujo al que volverán en verano a ver a la familia, si es que queda alguien.

Y que nadie se lleve a engaño: esto no es la simple deriva inevitable de los tiempos. Es el resultado de decisiones tomadas —o no tomadas— por quienes tenían la capacidad de actuar. Decisiones que han beneficiado siempre a los mismos y perjudicado, una y otra vez, al resto. Un sistema perfecto: cuanto más sube el valor de los activos de unos pocos, más condenados quedamos los demás a ser turistas en nuestra propia tierra.

Mallorca ya no es tierra de oportunidades. Es un resort de lujo con personal autóctono de quita y pon. Y el reloj de la cuenta atrás hace tiempo que empezó a correr.