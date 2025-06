Los jinetes del apocalipsis

El pasado tres de enero pasado escribí una tribuna previendo que Israel atacaría Irán. Era una derivada previsible de lo que escuchamos en La Conferencia de Seguridad de Múnich en la que JD Vance, que es más malo que Trump, profirió un discurso incendiario que dejó en shock a los líderes europeos presentes, sin que ninguno se rebelase.

Abogó descaradamente por un cambio de régimen en toda Europa y por una ruptura total, que significaba que EEUU no iba a adoptar una postura aislacionista sino, por el contrario, de intrusión en los asuntos internos de nuestras democracias con la intención de sustituir los actuales regímenes democráticos – la democracia en EEUU está mutando a una autocracia- para rodearse de países que compartan con ellos una visión ultraconservadora del mundo.

Trump está sofocando la libertad de expresión, de manifestación y de crítica (Harvard, Los Ángeles, congresista demócrata y juezas detenidas, otro esposado por interferir en la conferencia de Kristi Noem, los saludos nazis de Musk, revocar visas de estudiantes extranjeros, etc) y posicionándose a favor de gente como Le Pen, condenada por malversación, y Bolsonaro, procesado por un Golpe de Estado, entre otros delitos. Porque lo que se desprende de su mensaje de «hacer América Grande otra vez», es que es a costa de empequeñecer las democracias europeas. Y para ello cuentan con los millonarios tecnológicos americanos que no tienen intención alguna de regular los contenidos (discursos de odio) que circulan por internet, porque ayudan a la causa.

Existe un documento del Departamento de Estado americano que textualmente reza: «Si las fuerzas de derecha ganan en Polonia esta semana, luego República Checa en otoño, y en Hungría la primavera que viene, y en Francia en 2027, estaremos preparados para tomar Bruselas de nuevo a manos de los patriotas. Tras Estados Unidos, reclamaremos de nuevo nuestros sueños y tomaremos Bruselas».

Y aquí reengancho con el ataque a Irán. Netanyahu, como Putin, comparten con Trump una visión nacionalista, ultra religiosa y expansionista del Estado. No comprenden que la divisa mundial en la actualidad no es el dólar, es la ciencia y lo son, también, los ingenieros y la red de socios comerciales. Pero a los primeros los consideran enemigos y a los segundos prescindibles, además de una una debilidad. Por ello, Trump se rindió a los autócratas antes citados. Es incapaz de acabar con la guerra de Ucrania porque está posicionado a favor de Putin: su secretario de Estado Peter Hegseth (expresentador de la Fox y que exhibe tatuajes de las Cinco Cruces que significan la reconquista de Tierra Santa) esta semana pasada no contestó a un senador demócrata cuando le preguntó a favor de quién estaba EEUU en la guerra de Ucrania; y ve con buenos ojos, e incluso forzó a Netanyahu a urbanizar Gaza como Riviera Palestina. Por lo tanto, comparte el expansionismo militar de éste, como comparte el de Putin. Y saben, parafraseando al neurocientífico Antonio Damasio, que no somos seres racionales que sienten, sino seres emocionales que pensamos. Por lo que el discurso ultra (del tipo que sea) cala profundamente, especialmente en las personas que acumulan frustraciones y resentimientos profundos de cualquier naturaleza, como señala la experta en polarización política Erica Stael von Holstein.

Las derivadas del ataque a Irán son muy serias: en pocas horas, el petróleo se ha disparado un quince por ciento, y acumula un treinta por ciento en tres semanas; los inversores salen de bolsa y vuelven a fijarse en el oro; y en función de la respuesta de Irán estas dos materias primas se dispararán.

El sionismo (ya lo distinguí del judaísmo en artículos anteriores) es una amenaza existencial para Oriente Medio que podría acabar involucrando a Rusia y China a favor de Irán y desatar un conflicto de proporciones descomunales, Pero lo de «dato mata relato» no sirve para quienes vierten en la urna sus frustraciones coadyuvados por la incapacidad manifiesta de los partidos progresistas para revertir un potentísimo movimiento que se extiende como la peste.