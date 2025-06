Responsabilidades que no se pueden eludir / .

Desde hace ya demasiado tiempo, la opinión pública ha asistido, entre perpleja, asqueada e indignada, a la revelación de nuevos escándalos de corrupción que alcanzan a antiguos altos cargos del PSOE. No voy a referirme a otros escándalos (Fiscal General, Begoña, Hermano) por ser, por ahora, periféricos y casi anecdóticos en comparación con el caso que analizo.

Los nombres de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, sucesivos secretarios de organización del PSOE desde 2017, junto al ya tristemente célebre Koldo García, han ocupado portadas, titulares y espacios de debate. Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil parecen dejar pocas dudas sobre la existencia de conductas gravemente reprobables y, muy probablemente, delictivas.

Ante esta situación, el Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha comparecido públicamente para reconocer la gravedad de los hechos. Ha evitado negar lo evidente y ha dado por buenas, con solemnidad y pesadumbre estudiada, las imputaciones que pesan sobre quienes durante años ocuparon cargos clave de su confianza.

Sin embargo, lo que ha sorprendido no es tanto el reconocimiento de los hechos como la ausencia de cualquier asunción de responsabilidad personal o política por parte del propio Presidente.

Ciertamente, nadie ha acusado a Pedro Sánchez de haber participado directamente en las conductas ahora investigadas. La llamada culpa in operando no parece, hasta el momento, alcanzarle. Pero, ¿es suficiente eso para desligarse de toda responsabilidad?

La doctrina general de la responsabilidad enseña que no solo se responde por los actos propios, sino también por aquellos que cometen quienes han sido elegidos o supervisados por nosotros. Es lo que se conoce como culpa in eligendo y culpa in vigilando, formas de responsabilidad que, en este caso, resultan plenamente pertinentes.

En efecto, fue Pedro Sánchez quien eligió, en distintos momentos y circunstancias, tanto a Ábalos como a Cerdán, para cargos de enorme trascendencia dentro de la estructura del partido e, incluso, del Gobierno de España Y fue también su responsabilidad establecer mecanismos de control, vigilancia y supervisión de éstos y de quienes, como Koldo García, se beneficiaron de su proximidad al poder para lucrarse presuntamente del pecunio público.

No basta, pues, con lamentar pesaroso los hechos o pedir perdón. No es suficiente con expresar comprensión hacia la indignación ciudadana. La responsabilidad, en el sentido más profundo del término, implica algo más: la disposición a asumir consecuencias. Y eso, en política, se traduce en gestos, decisiones y actos concretos, no en retórica impostada.

Quien ostenta el máximo poder de decisión en un partido y en un Gobierno, debe aceptar que sobre su persona recae un deber de diligencia superior al del común de los ciudadanos. Administrar lo público, decidir en nombre del interés general, exige actuar con una diligencia ubérrima, extrema, exigente y ejemplar.

Y cuando esa diligencia se relaja, cuando se elige mal o se vigila poco, no hay escapatoria posible: hay responsabilidad.

En una democracia sana, la dimisión no es una muestra de debilidad, sino un ejercicio de decencia. El reconocimiento de la culpa no degrada la autoridad, la refuerza. Es esta lógica de la responsabilidad la que parece haberse difuminado bajo el peso de los equilibrios partidistas, del cálculo electoral y del miedo a dar una imagen de crisis interna.

Lo verdaderamente grave no es que existan malandrines. Lo alarmante es que, descubiertas sus tropelías, quien les escogió y colocó no asuma responsabilidad directa alguna. El liderazgo político, cuando es auténtico, se define también por la capacidad de asumir errores propios y ajenos. De lo contrario, se convierte en una forma de delegación irresponsable que erosiona la confianza pública.

Este no es un asunto menor, ni mucho menos coyuntural. Tiene que ver con la calidad de nuestras instituciones, con el respeto al ciudadano y con la regeneración de una cultura política que lleva demasiado tiempo acomodándose en la impunidad moral.

El perdón es un punto de partida, no de llegada. La verdadera ejemplaridad exige algo más: asumir la culpa cuando se elige o se vigila mal. Porque en eso consiste, en última instancia, la responsabilidad.