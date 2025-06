El PSIB (PSOE) de Armengol arde en la pira funeraria

No descartemos que una vez más Pedro Sánchez sea capaz de salir del marasmo en el que se ha metido de hoz y coz, en el que se haya el PSOE. La resistencia del presidente del Gobierno está suficientemente acreditada, al igual que viene constatada la liviandad política de Alberto Núñez Feijóo, fracasado en armar alternativa no ya solvente sino coherente a quien lleva siete años habitando contra todos y contra todo en el palacio de la Moncloa. Situación insólita, esperpéntica, la que se vive en las Españas; una derecha conservadora uncida en abrazo suicida a la extrema derecha antieuropea: ahí está Valencia como testigo de cargo. Y si todavía se le concede chance al presidente del Gobierno ninguna hay que darle a la secretaria general del PSIB (PSOE cuando llegamos a elecciones) y presidenta por accidente del Congreso de los Diputados. Francina Armengol no puede ni debiera enrocarse por más tiempo, al menos en la dirección del PSOE balear, al que llevará a la ruina si opta por ser la candidata en las elecciones autonómicas de mayo de 2027. Su techo de cristal se ha hecho añicos hace tiempo. Que tenga que ser purulenta organización de extrema derecha, Hazte Oír, la que la ponga en el disparadero a propósito de Aldama prueba que ha llegado al final de la escapada. ¿Cómo es eso de que si lo recibió en el Consulado del Mar fue en comitiva, nunca a solas? Tan artificiosa justificación por sí misma es más que suficiente para descartarla como política viable. Con Armengol los socialistas de Mallorca arden en la pira funeraria. Conceden el triunfo electoral al desorientado PP de la presidenta Marga Prohens, enfeudada hasta las trancas a la extrema derecha de Vox, a la que se ha vendido por un presupuesto. Atender a lo que proclama el portavoz del PP, Sebastián Sagreras, afirmando que el PSOE es un partido «podrido» suena a puro cinismo en boca de alguien perteneciente al convoluto, al igual que abochorna que sea el vicepresidente Antoni Costa quien hable de desvergüenza. Costa, no debe olvidarse, protegió a un amigo agresor sexual confeso, condenado por los tribunales, dándole un buen remunerado cargo en una empresa dependiente del Gobierno balear. Sabía de la fechoría que había perpetrado. Solo esbozó falsas disculpas cuando se descubrió el delito. Costa no ha dimitido. No está en condiciones morales de demandar nada a nadie.

Pero es Francina Armengol la que carga con el peso de sus actuaciones presuntamente (todo presunto, doctrina Rajoy) dejémoslo en comprometedoras, sin atisbo de la ética con la que se supone deben actuar los llamados servidores públicos. Armengol está incinerada. Hará bien el PSIB (PSOE en elecciones) en quitársela de encima si pretende sobrevivir.

Y a todo eso, el domingo, a 38 grados a la sombra, masiva manifestación en Palma para reclamar una política ambiental y turística que revierta el disparate de la masificación. Asombra la estulta respuesta de las organizaciones empresariales restando importancia a que diez mil personas marcharan a las seis de la tarde desde la plaza de España. La CAEB denuncia la «intimidación» a la que fueron sometidos los turistas. Han perdido el oremus. Lo de siempre: no hay peor sordo que el que se niega a escuchar. Y Antoni Costa, quién si no, con el afectado estilo de petimetre encantado de haberse conocido que le caracteriza, «condena y rechaza» a aquella «minoría» que «increpó» a los turistas. Respuestas a lo del domingo tan ridículas como inanes. En 2027, el desbordamiento tal vez se los lleve por delante. El PSOE carbonizado de Armengol halla en el PP de Prohens asidero al que agarrarse. Torpeza extensiva a unos y otros. Vox entusiasmado ante las perspectivas que se le dibujan en el horizonte: convertido en un par de años en el partido que hará y deshará en Mallorca. A eso estamos llegando sin que se le ponga remedio.