Les gallines ponedores estaran exemptes del català

Gallinas. / Shutterstock

En la sessió parlamentària de dia 10 de juny es va dur a terme, entre d’altres, el debat i la votació del Projecte de llei dimanant del Decret llei 1/2025, de 17 de gener, de mesures urgents per a la protecció de les persones i el medi natural a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel que fa a determinades explotacions ramaderes intensives d’aus de corral. És la llei que ha d’impedir, entre altres, la macro-granja de gallines a Sineu.

L’obsessió malaltissa de PP i VOX en matèria lingüística és de tal magnitud que, fins i tot, hi varen incloure unes mesures per eximir a les gallines ponedores del requisit de català. Així s’hauria d’entendre d’una norma que pretén posar ordre en l’explotació de granges d’animals i que res té a veure en regular matèria lingüística.

Però ja estam acostumats a que el govern usi l’estratègia legislativa de les normes òmnibus per aprofitar l’oportunitat per a regular altres àmbits i matèries que res tenen a veure amb el nom i objecte de la norma en qüestió. Per cert, ho faran així, també, amb la modificació de la Llei Educativa que han pactat PP i VOX?

O pot ser que la cosa sigui que el govern és un «gallina» i modifica normes per la porta de darrera, usant, en aquest cas, una norma que afecta a les gallines per a eximir del català al personal sanitari de la Sanitat Pública de les Illes Balears. Gallines i llengua, curiós.

No són les paraules, sinó els fets, els que defineixen la ideologia d’un partit. En matèria lingüística, les línies vermelles del PP no són rectes, sinó curves per a poder ser tangent amb la línia recta que sí té l’extrema dreta.

Entenc que el diputat sineuer (no és casualitat) del partit de govern que va defensar al Parlament, amb vehemència, que amb aquesta llei no es podrà fer la polèmica macro-granja de Sineu, també defensa que aquesta mateixa llei permeti eximir del català al personal sanitari. O són les gallines les que estaran eximides, senyor diputat?