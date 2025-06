Las terrazas del Born

Rebuscar en las casetas de la Fira del Llibre, celebrada este año en la plaça d’Espanya, nunca me defrauda. Me hice con dos tomos de «Patios de Palma», de Pedro Montaner y Manuel Oliver, y con «La ciudad desvanecida», de Verdaguer, prologado por Llop. Ninguno era novedad editorial, pero sí fuente de conocimientos importantes sobre una ciudad que debería conservar la esencia que aún tiene, antes de que sea tarde.

También me hice con «La ciutat dels records», de Ignaci Roca i Buades. Este libro, escrito a la edad de 90 años por un hombre observador, es una pequeña joya por la cantidad de detalles de sitios, hechos y gentes que narra. La edición de Miquel Font, cuyo fondo gestiona la nova Editorial Moll, aporta además valiosa información gracias a las numerosas fotografías subtituladas.

La importancia del Born como espacio de encuentro durante la larga vida de Ignasi Roca, entre 1852 y 1943, se evidencia en la cantidad de páginas que le dedica citando personajes, comercios, edificios de antes y los construidos entonces, desfiles, conciertos, arengas, una bandada domesticada de palomas y acontecimientos históricos como la construcción y la destrucción del monumento a Isabel II, que estaba situado en la actual plaça de la Reina.

En mi infancia el Born seguía siendo un lugar de paseo y encuentro al que acudir el domingo. Niñas y niños íbamos a cambiar cromos, mientras padres y madres tomaban algo en algún bar cercano. Y no, no había ninguna invasión de terrazas en el centro del Born; el único y bonito kiosco de bebidas que había, en uno de los extremos, disponía de escasos taburetes y no suponía un obstáculo para caminar.

Ahora la desmesura se ha instalado en el Born. La invasión del espacio público en toda la ciudad por el afán de favorecer a un único ramo del comercio, el conocido como restauración, es decir, bares y restaurantes, es en este lugar especialmente servil. Regalar nuestro paseo por antonomasia a negocios particulares es, a mi criterio, un escándalo. Leo ahora que el Ajuntament ha sacado de nuevo a concesión la explotación del Solleric y, por supuesto, volverá a gozar de un trozo de la ciudad que nos pertenece y en parte nos roban. Lógico, porque no van a discriminarlo respecto a la ristra de bares que inundan el Paseo.

Podemos culpar a todo el espectro político municipal de la pérdida de nuestro Born, ahora dedicado a saciar hambre y sed de turistas. Recuerdo con rabia el estúpido referéndum organizado por el grupo de Podemos nada más llegar al consistorio. Se creían que habían inventado la democracia, no escucharon a nadie y, como es lógico, su consulta pública sobre si se mantenían las terrazas en el centro del paseo, que habían sido autorizadas hacía poco tiempo, dio un resultado positivo a mantenerlas. Las consagró. Ya se encargó de ello la potente campaña del lobby de la restauración. Poco podíamos hacer quienes apelábamos al sentido común y ofrecíamos alternativas.

Porque hay alternativas y aun ahora podríamos recuperar el bulevar central del Born, libre de obstáculos. Tiene todo un recorrido lateral peatonalizado al que se podrían trasladar sombrillas mesas y sillas... Eso sí, garantizando que su espacio se limita bien y se hace cumplir lo establecido, porque quienes tienen la suerte de habitar los edificios colindantes deben poder descansar y gozar de la intimidad de sus casas.

Lo de cumplir la norma brilla por su ausencia, en el Paseo. La marca amarilla es sobrepasada en ambos lados de la terraza por una hilera de mesas a cada costado, duplicando así el negocio exterior y usurpando aún más espacio público. La prueba la tienen en la foto que acompaña este artículo. Tampoco están permitidos los muebles auxiliares que ocupan el lugar, la publicidad en sombrillas y los trastos sobrantes, como las estufas, que se acumulan a veces sobre el paseo como si fuera un trastero. Se necesita un poco de celo en el respeto a quienes pasean.

Para el cacahuetero, que según Roca era capaz de dar la vuelta al Born 200 veces en una tarde ofreciendo sus chucherías, ahora caminar sería una carrera de obstáculos, como lo es para nosotros.

Leer sobre lo que era Palma y la decepción de sus pérdidas no es ni nostalgia ni inmovilismo: es poder aprender de los errores y buscar la manera de rectificar.