Immigrants

Fa pocs dies, l’Església catòlica celebrava la Pentecosta, una festa que sempre s’escau cinquanta dies després de Pasqua i que accentua, entre altres coses, el do de llengües; és a dir, la diversitat i la pluralitat d’un grup si fa no fa heterogeni. Si anem als primers capítols del llibre del Gènesi, veurem que la Torre de Babel pot escenificar alhora la riquesa de les llengües i la manca d’entesa, tot depèn de com hom es presenti el tema. L’ambigüitat sempre hi és contemplada. Més enllà de qualsevol interès partidista, l’única funció de la llengua és que siguem capaços d’entendre’ns. En aquests dies, la senyora Ayuso ha volgut fer visible el seu malestar —com ho fa a totes hores— amb l’Estat espanyol per deixar emprar en la Conferència de Presidents autonòmics les llengües pròpies de cada autonomia, amb el gest d’aixecar-se i marxar quan tocava parlar al president català i el basc, mentre que es va quedar quan va ser el torn del president gallec i de la presidenta mallorquina, potser perquè eren del mateix partit polític. Sembla que vol treure rèdit electoral de tal comportament dient que ella defensa la unitat d’Espanya i que a Espanya, inclosa Catalunya, s’ha de parlar en castellà. Això de la plurinacionalitat sembla que no li agrada gens, potser no acaba d’entendre que pot significar el concepte adés esmentat. L’afer ve de lluny, no ens sorprèn, ja Carles Cardó va escriure en els anys quaranta del segle passat des de l’exili suís sobre les diverses Espanyes, de la seva història espiritual, que no és per a res d’un sol color. Més enllà de la seva submissió a l’Església catòlica i romana, Cardó combat aquelles ideologies que fomentaven l’antipatia contra el que és diferent, l’immigrant o el foraster, i invitava a conèixer l’altre per tal de defugir la por que pot provocar el desconegut. En aquest sentit, el diàleg esdevé una eina fonamental capaç d’alliberar-nos de les nostres pròpies inseguretats per tal d’acostar-nos a l’altre des de la simpatia i l’empatia, posar-se en la pell de l’altre. Si t’aïlles dels altres, aleshores, acabes per perdre l’horitzó i deixes d’interrogar-te pel que t’envolta. Tots, d’alguna manera, som migrants en aquesta terra. Recordeu-vos de la figura literària i a la vegada mítica del jueu errant que deambula eternament pels camins del món, reinterpretada infinitat de vegades amb noms diversos al llarg del temps. Un autèntic rodamon, que no té un mal coixí per reposar el cap. Si abans això representava una figura retòrica, ara és pura realitat a través de la manca d’habitatge o dels preus desorbitats que hi ha en el mercat immobiliari, que fa impossible llogar —ja no dic comprar—, un sostre més o menys digne on aixoplugar-se durant un temps. Com deia el grup musical Txarango a la cançó «Tanca els ulls», ‘tothom busca un trosset de terra i casa nostra és un tros de temps, sé bé què sents’. El meu pare, per exemple, va ser un immigrant de la primera dècada de la postguerra espanyola que va arribar del seu recòndit poble de la província de Madrid a la Catalunya central a l’edat de dinou o vint anys. I es va trobar amb una societat ambivalent, per un costat era acceptat per la gent més cosmopolita de Barcelona i, per l’altra, fou rebutjat pels pobles de l’interior amb menys contacte amb altres cultures i realitats, anomenant-lo ‘xarnego’, paraula típicament despectiva emprada a Catalunya contra els immigrants, a Mallorca s’ha usat el terme ‘foraster’, ‘murcià’ o ‘carabiner’. Encara avui dia he hagut d’escoltar l’ús d’aquests termes que menyspreen la gent que ve de fora o que tenen sang barrejada, davant d’aquell puritanisme que vol salvaguardar la puresa de l’origen català. A hores d’ara els immigrants estan en el punt de mira de totes les notícies, sense trobar solucions a tot el sofriment que causa haver marxat del país d’origen. El degoteig de subsaharians que arriben, si és que ho fan, amb barcasses totalment deficients i per les diverses vies marítimes del Mediterrani, els qui naufraguen pel camí i la mar els engoleix, els problemes que ara mateix hi ha en els Estats Units amb els immigrants llatins de segona generació a l’Estat de Califòrnia, especialment a Los Angeles, creant un veritable caos en els carrers i en les institucions mateixes. Trump diu que hi ha més de deu milions d’il·legals als Estats Units i demana una neteja radical, no li importa la seva sort i a on van a parar, simplement se’ls ha de fer fora del país, baldament portin anys allà vivint. A l’Estat espanyol, tenim infants i adolescents que continuen confinats a les Canàries sense una solució viable per a ells per manca d’un acord raonable entre les comunitats autonòmiques pel que fa a la quantitat d’infants que han de rebre cadascuna; en canvi, acceptem com un no res la massificació turística. Mentrestant, malviuen en un buit legal, acaramullats. Tot això provoca inseguretat i tensió. La imatge que ens arriba d’aquest col·lectiu és de precarietat i escampa inseguretat i incertesa. Són un reflex de la paüra de la nostra resistència a l’alteritat, el fracàs de la nostra humanitat. El fet és que els immigrants no els volem a casa nostra, que se’n vagin a altres països, no volem més problemes del que ja tenim. Els nou-vinguts, sempre s’han convertit en el cap de turc de tots els problemes existents, les víctimes expiatòries de totes les tares de la nostra societat. La dificultat subsisteix si no s’actua amb justícia i generositat. Cal erradicar els mals, i tot això depèn de les veritables relacions que tinguem amb els altres.