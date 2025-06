Forsyth & Co

En los 70 había dos cosas que los lectores más modernos y progresistas, por decirlo de alguna manera, no frecuentaban: a los autores de bestsellers y los Premios Planeta. Ambas cosas se miraban por encima del hombro y no seré yo quien diga que no había motivos, soberbia aparte. Pero había también una mezcla de confusión, miopía y de esnobismo al uso –siempre hay un esnobismo que impera en las modas, también en las intelectuales o artísticas– que ponía anteojeras e impedía ver las cosas como eran. Por ejemplo, entonces y en España, se identificaba al gran Somerset Maugham como un bestsellerista más, estilo, yo qué sé… Vicki Baum. Y en cambio, menudo escritor –y pensador de la literatura, además de maestro de vida– fue Maugham. Ya hubieran querido muchos de los que lo despreciaban.

En cuanto a los Premios Planeta, hubo que aplicar una vez más la astucia de los Lara para darles un giro y ganarse a un sector de los escépticos. Fue entonces cuando, inesperadamente, ganó el Planeta Jorge Semprún, con su Autobiografía de Federico Sánchez, un bombazo y una revisión a la baja del mito comunista. Fue entonces cuando lo ganó Juan Benet, cuando lo ganó Juan Marsé. Tres nombres que taparon muchas bocas, aunque ni Benet, ni Marsé estuvieran en los libros ganadores a su altura habitual. Y no hay que olvidar que había muchos lectores en España que esperaban los Premios Planeta todos los años para comprarlos religiosamente y leían bestsellers en las colecciones pertinentes: este era su mundo literario, al que años después se sumarían las ediciones de Círculo de Lectores, ya mucho más variadas e introducción a otras literaturas y el rescate al castellano de Terenci Moix y sus cleopatras, que fue otro tipo de bombazo. (Por cierto: las librerías de esos lectores eran un prodigio de geometría rectilínea: todo colecciones completas).

Pero volvamos a los bestsellers, sin olvidar que también El nombre de la rosa lo es –y vaya novelón, por pastiche que sea en origen– y que Sergio Vila-Sanjuán –cada mes en la Fundación Juan March de Palma, entrevistando a un escritor– es un especialista en el tema, dignificándolo; es decir, sacándolo de los tópicos y estudiándolo con respeto. Agatha Christie se leía con asiduidad febril, como en la infancia se leían a Verne y a Salgari. ¿Podían considerarse bestsellers en sentido estricto? No creo. Sí en cambio lo era Frederick Forsyth, que acaba de morir y uno de los tres mosqueteros de la intriga internacional de entonces, si le sumamos a John Le Carré y a Ian Fleming y sus analogías metafóricas. Que los tres hubieran pertenecido a los servicios de Inteligencia británicos, aunque fuera en grados diferentes, no es azar. Pero si a Le Carré se le concedió muy rápidamente el pasaporte de escritor ‘serio’, a Forsyth y Fleming –en los países no anglosajones– se los trató con una cierta displicencia –parecida a la de las mujeres bestselleristas–, que el tiempo se encargaría de desvanecer. O dicho de otro modo: a Fleming se le ‘leía’ en las películas de James Bond; a Forsyth, sobre todo, lo leían aquellos que leían novelas de guerra y espionaje, nada más.

Sin embargo…Sin embargo Frederick Forsyth publicó dos primeras novelas magníficas en su estilo: las que conocimos como Chacal y Odessa –porque vimos sus adaptaciones cinematográficas antes de leerlas– y se titulaban El día del Chacal y Los archivos de Odessa. Esta última es un prodigio del thriller y en la fotografía de Chacal está la mejor luz que París haya habido nunca: el París de la memoria de todos. Tanto es así que la luz de Chacal es la verdadera luz de París y también sale del talento de Forsyth (con la ayuda del director de fotografía de la película, Jean Tournier).

Recuerdo que cuando Rusia invadió Crimea, quien avisó que esto podía ponerse muy feo si Europa actuaba con frivolidad –tan propia del continente: otra vez las modas–, fue Frederick Forsyth. No fue un think-thank conservador, ni un político en un mal día, ni una cadena de prensa y tampoco alguna organización supranacional. Fue un escritor de bestsellers que sabía de mercenarios más que nadie y de Odessa y Ucrania, Oriente Medio y todo lo demás. Fue Frederick Forsyth que, como dicen los franceses, viene de morirse y vivió lo que quiso y más. Digamos que con esta muerte queda vacío el análisis de lo que llegará a ocurrir en el frente del Este antes de que ocurra y sobre todo la sospecha –uno de los ingredientes de todo thriller que se precie– de si no se ha ido para no ver aquello sobre lo que nos avisó allá por marzo del 14.