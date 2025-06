Erosión en la credibilidad de Sánchez y Armengol

Pedro Sánchez y Francina Armengol. / CATI CLADERA / EFE

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en que se acusa de presunto amaño de contratos públicos y cobro de comisiones a los dos exsecretarios de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y al hombre para todo Koldo García, deja poco margen a la interpretación. Las grabaciones de este último, desencriptadas por los investigadores, dan cuenta de inequívocos episodios de corrupción, de mordidas de toda la vida. Tras su divulgación, Sánchez compareció para pedir perdón a la ciudadanía por haber confiado en personas que le han fallado. El presidente aseguró la salida de Cerdán de los cargos del partido y del Congreso (al cierre de este editorial el diputado dice que entregará el acta el lunes) y anunció una auditoría externa de las cuentas socialistas que despeje dudas sobre una hipotética financiación ilegal del partido, como ocurrió en la época de González y Rajoy. Sánchez se presentó como un líder dolido, vulnerable a las tropelías de sus colaboradores pero que, a diferencia de otros, actúa de inmediato. Vista la magnitud del escándalo, la respuesta resulta insuficiente. Cierto que hay mucho barro en la batalla política, pero despreció sospechas e indicios hasta el último momento, no se adelantó. Puede que no conociera el detalle de los explosivos informes, pero teniendo en cuenta la sagacidad, cautela y distancia con que desempeña el mando, cuesta disipar toda sombra de duda sobre el conocimiento o sospecha de las actividades de tan estrechos colaboradores. Cuando la corrupción atañe a personas de la máxima confianza, que han estado en el núcleo duro de la organización, perimetrar las fechorías en un grupo reducido de ovejas negras exige mucha rendición de cuentas, que hasta el momento ha faltado. Ni un ápice de autocrítica, ni si quiera por la selección del personal. Esa actitud merma el crédito del presidente, lastra al Gobierno y abre un boquete en la línea de flotación del partido socialista, que llegó a la Moncloa con la promesa de regenerar la política, tras los escándalos de corrupción sistémica del PP.

La onda expansiva ha alcanzado a Balears, donde la UCO y el Govern Marga Prohens rastrean desde hace tiempo contratos de la época Francina Armengol relativos al ‘caso mascarilas’, a los que se han sumado otros correspondientes a obras públicas desarrolladas en el territorio y vinculados a empresas de la ‘trama Koldo’. A la espera de conocer alcance real, la presidenta del Congreso y líder de los socialistas en las islas, que hasta el momento no tiene ninguna causa abierta, se enfrenta ahora a una querella penal por falso testimonio presentada en el Supremo por la organización ultraderechista Hazte Oír. El punto central radica en que en la comisión de investigación del Senado del ‘caso Koldo’ negó conocer al comisionista Víctor Aldama y ahora admite que lo recibió en el Consolat, como miembro de una comitiva encabezada por Hidalgo para hablar de la viabilidad de Air Europa. El cambio de respuesta no ha obedecido a una repentina recuperación de memoria sino a la revelación en el programa de televisión Cuarto Milenio de un encuentro con ella por parte del propio Aldama, investigado y a su vez confidente de la UCO. El roce circunstancial dio en cualquier caso para un intercambio de teléfonos y para que la entonces presidenta balear le hiciera una consulta sobre mascarillas infantiles por wsp. La chusma que envuelve la acusación, no impide observar que faltó a la verdad. Como en Sánchez, la credibilidad de Armengol se ve cuando menos erosionada por una corrección tardía y reactiva.