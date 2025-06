El 14 de juny celebrem arreu de l’Estat el Dia Nacional de les Llengües de Signes, una data que reconeix la riquesa, el valor i la identitat cultural que representen la llengua de signes espanyola (LSE) i la llengua de signes catalana (LSC). Dues llengües amb història pròpia, profundament arrelades a les comunitats sordes, i amb un immens patrimoni lingüístic i cultural que cal fer visible, protegir i transmetre.

Aquest dia podria anomenar-se, amb tota justícia, el Sant Jordi de les persones sordes, perquè reivindica les llengües com a eina d’amor, de cultura i de resistència. Igual que els llibres i les roses el 23 d’abril, les llengües de signes són símbol de vida, de dignitat i de creació col·lectiva.

Un tresor lingüístic universal

Al món hi ha més de 300 llengües de signes reconegudes per la comunitat científica, moltes encara sense estandarditzar ni documentar del tot. Com les llengües orals, també s’agrupen en famílies lingüístiques: la francesa, l’alemanya, la britànica, la japonesa… La LSE forma part de la família francesa, tot i que amb característiques pròpies ben marcades, i la LSC ha tingut un desenvolupament independent i genuí, reconeguda oficialment a Catalunya des del 2010.

A les Illes Balears, a més, hi ha variants locals de gran interès lingüístic. La Universitat de les Illes Balears fa anys que imparteix cursos de llengua de signes i que també l’estudia aplicant-hi mètode científic. Aquesta tasca —juntament amb l’impuls d’entitats com APELS (Associació per a la Defensa, Promoció i Estudi de les Llengües de Signes)— és fonamental per documentar i protegir un llegat que, si no es recull avui, pot desaparèixer demà.

La tecnologia, una impremta per a les llengües de signes

Avui dia, gràcies als enregistraments en vídeo, les plataformes digitals i la recerca lingüística, les llengües de signes viuen una autèntica revolució. Les noves tecnologies són per a elles el que la impremta va ser per a les llengües orals: una porta a la preservació, a l’ensenyament, a la creació literària i al coneixement compartit.

La lingüística moderna ha entès, finalment, que les llengües de signes no són mímica ni gestos, sinó llengües completes, amb gramàtica, sintaxi i evolució històrica. Així ho van demostrar investigadors com Noam Chomsky, Oliver Sacks, i el nostre estimat Ángel Herrero Blanco, autor de la Gramàtica de la llengua de signes espanyola, on afirma amb contundència: «Les llengües de signes, al cor del llenguatge». Va deixar un llegat immens a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universitat d’Alacant, on es pot «llegir» en llengua de signes des de Sant Joan de la Creu fins a Federico García Lorca.

Una llengua per a la cultura, una llengua per a la vida

Tot i els avenços legals, encara queda molt camí per recórrer. La Comunitat Sorda fa dècades que defensa la seva llengua com a pilar d’identitat, cultura i accés a la ciutadania. Però, com passa amb el català, la lluita no s’ha acabat.

Qui parla català sap què vol dir defensar una llengua minoritzada i els esforços per conservar els espais on pugui viure plenament: l’escola, la universitat, els mitjans, la política. I sap també que el reconeixement legal no n’assegura l’ús real. Els drets lingüístics es poden perdre si no es defensen cada dia.

El mateix passa amb les llengües de signes: malgrat estar reconegudes, encara es lluita perquè siguin llengües acadèmiques, presents als centres educatius i a la recerca. Moltes persones signants no tenen encara entorns on la seva llengua sigui respectada i transmesa. I massa signes es perden perquè no hi ha prou recursos per documentar-los.

El 14 de juny no és només un dia de celebració, sinó també de reivindicació: les llengües de signes són llengües plenes, llengües per a la vida i per a la cultura. Si les cuidem, enriquim el patrimoni col·lectiu de tothom.

Feliç dia de la LSC i la LSE!