Sánchez’26: «Armengol me traicionó»

Francina Armengol lleva cinco años mintiendo sobre sus relaciones cada vez más íntimas con Koldo García (a quien replica «Súper» cuando la llama «Cariño») y Vícctor de Aldama, a quien envía emoticonos con besos a su teléfono particular, perjurando la declaración sagrada ante una comisión de investigación del Senado.

La mentira encadenada de Armengol se inicia con la compra por su Govern de cuatro millones de euros en mascarillas fraudulentas, nunca utilizadas. La falsedad deliberada se acentúa al omitir que en tres años no reclamó esa suma de dinero público malgastado, y que nunca se recuperará. Al revés, obedeció a su «cariño» para comprar otros siete millones en pruebas de la covid, para lo cual tuvo que mentir de nuevo sobre la necesidad de que fueran obligatorias. Con su fabulación perpetua, ha logrado que Aldama sea más creíble que la tercera autoridad del Estado.

De ahí que pueda anticiparse que Pedro Sánchez subirá en 2026 a un atril de luto riguroso, para confesar entre gimoteos: «Tengo que pedir perdón, Francina Armengol me traicionó y me ha decepcionado. No debí confiar en ella, pero hemos reaccionado con rapidez al detectar la UCO indicios muy graves. Seguimos gobernando».