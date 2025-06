El objetivo es la risa

Las cosquillas tienen gracioso hasta el nombre. Los científicos han tenido que llamarlas técnicamente gargalesis y knismesis para tomárselas en serio. La knismesis es más bien el cosquilleo y la gargalesis las que nos hacen carcajear. A los partidarios de la gargalesis la amenaza y el amago de cosquillas nos hacen reír, sin necesidad de que nos toquen los dos botones de la cintura, nos rocen los sobacos o nos acaricien la planta de los pies.

No sé si hay niño que no tengan cosquillas, sí que al ver a un bebé troncharse, aunque se trate de risa involuntaria e incontrolable, creemos ver una inteligencia que aún no ha desarrollado, la de la risa que procede del humor.

Las cosquillas menguan con la edad. Hay tres comportamientos humanos respecto a ellas: los que las disfrutan, los indiferentes y aquellos a los que les molestan. No sé si hay niño sano sin cosquillas, pero hay personas que parecen venir al mundo con un número de risas limitado y acaban siendo adultos sin regocijo (algo que los jefes graves valoran mucho en los trabajos aburridos).

Las cosquillas son la manera mecánica de llegar a la risa, que es una de las dos manera más agradables de hiperventilar. La otra implica al sexo. La risa de las cosquillas es más social que la hiperventilación del sexo, porque no hay manera de hacerse cosquillas a uno mismo. Siga usted el razonamiento, si le parece.

Las cosquillas son el primer medio para alcanzar un fin: la risa. Para seguir riéndonos cuando vamos creciendo tenemos que desarrollar el sentido del humor, una de las mejores secreciones de la inteligencia. Guardo gratitud a todas las personas que me han hecho reír. Mientras se pueda, hay que reír la vida y mantenerlo casi hasta el imposible. Cuanto menos le gusta a alguien reír más se empeña en poner límites al humor. La risa es sana: es relajante, cardiosaludable y diurética. Aunque decimos que vamos a «morir de risa» no conocemos casos en el entorno (aunque pueda hacer alguno descrito por crisis cardiorespiratorias). Mearse de risa es más fácil, como tantos accidentes menores.