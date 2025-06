La deuda que nubla la vista

El 27 de febrero de 2024, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, utilizó por primera vez ‘la banda del Peugeot’ para referirse a los ocupantes del coche con el que el presidente Sánchez recorrió España en 2017 buscando apoyos para las primarias del PSOE: Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, junto al propio líder socialista. Poco podía pensar el mordaz portavoz del PP, en los albores del ‘caso Koldo’, que su ingenio serviría un año después para describir con crudeza lo que ha sucedido con el núcleo duro más próximo a Sánchez.

Un presidente compungido comparecía este jueves para mostrar su decepción con Cerdán, como antes lo hizo con Ábalos, pero tanto uno como el otro, y también Koldo e incluso Leire Díez, que se volcó en apoyarle en las primarias, tienen algo en común: respaldaron a Sánchez cuando nadie en el partido lo hacía. Ya fuera en las primarias de 2014, cuando lo expulsaron de la secretaría general en 2016 o en ese recorrido por España en el Peugeot para volver a liderar el PSOE en 2017. Todos podían sentir que Sánchez tenía una deuda con ellos y es lícito que muchos ciudadanos se planteen si ha sido saldada.

El informe de la UCO, por ejemplo, viene a decir que la destitución de Ábalos como ministro en el verano de 2021 fue consecuencia no de su «complicada vida personal», como se nos quisó trasladar, sino porque se descubrió que cobraba mordidas. Nadie desde el Gobierno lo denunció y posteriormente fue incorporado a la lista electoral para que fuera diputado... y aforado. Cuando hace unas semanas apareció en nuestras vidas Leire Díez buscando cómo atacar a la UCO, no se entendió que el PSOE no tomara medidas de forma fulminante y, menos aún, que pactara con Cerdán una salida. De hecho, resulta inverosímil que nadie alertara de las andanzas del propio Cerdán viendo el reguero de conversaciones comprometedoras y acciones sospechosas documentadas por la UCO.

«La deuda es una cadena invisible que ata al hombre», dijo Emerson. Y nubla la vista, podríamos añadir tras escuchar a Sánchez.