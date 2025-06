¡Preparados, listos, ya! La carrera Sánchez vs. Hurtado

Al Presidente Sánchez se le ha pasado el tiempo. Ha sido una carrera a ver quién llegaba antes: Si el Presidente Pedro Sánchez o el Magistrado Ángel Hurtado. Ha ganado el Juez. El trofeo es la cabeza del Fiscal Jefe Álvaro García Ortiz. Una rémora para el Presidente. Un reto para el Magistrado. La estrategia del Presidente Sánchez para deshacerse del Fiscal general fue instar el proyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. A bombo y platillo se resaltó la novedad de que el Ministerio Fiscal será el encargado de la instrucción de los procesos penales. Una cortina de humo que desviaba la atención de la otra gran novedad: A partir de la aprobación del nuevo Estatuto, el Gobierno nombrará un nuevo Fiscal General con un mandato ampliado a 5 años que solo podrá ser cesado en caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del CGPJ. La jugada es perfecta. El nuevo Estatuto era la excusa ideal para dar lugar al cese de Álvaro García Ortiz. El Gobierno nombraría un nuevo Fiscal General y por 5 años. Así pues, cualquiera que sea el resultado de las elecciones legislativas de 2027 y aunque ganasen los partidos conservadores, Pedro Sánchez se garantiza un Fiscal General conveniente, que tal vez necesite si los procesos por corrupción de familiares y otros políticos afines siguen su curso. Sin duda Álvaro García Ortiz conoce que en la política, la fidelidad es siempre unidireccional de abajo a arriba. Nunca en la dirección contraria. El delito de revelación de secretos afectaba al novio de Isabel Díaz Ayuso. Coincidió en el tiempo con la investigación abierta frente a la esposa de Pedro Sánchez. Si, como se infiere del Auto del Juez Hurtado, el secreto irregularmente revelado tenía alguna intención para favorecer al Gobierno, nadie se lo agradecerá. El Gobierno ha corrido todo lo que ha podido. Y el 13 de mayo aprobó el proyecto de reforma del Estatuto Fiscal. Pero también el Magistrado Ángel Hurtado ha tomado carrerilla. No ha transcurrido un mes de la iniciativa del Gobierno y el lunes 9 de junio el Magistrado del Tribunal Supremo comunicó el Auto de procesamiento de Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Es la otra estrategia. En este caso del Magistrado Ángel Hurtado. Resuelve procesar al Fiscal General antes de que Pedro Sánchez nombre a otro por 5 años. De este modo, la estrategia de Ángel Hurtado frustra la otra estrategia, la de Pedro Sánchez. Álvaro García Ortiz le resta al Gobierno más que le suma. El Presidente propició el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal para deshacerse de él. Le ha salido mal. Ahora, una vez procesado, ya no puede invitarle a que presente su dimisión. Se leería como la mayor derrota política de Pedro Sánchez en sus 8 años de mandato. No le queda otra que cargar con Álvaro García Ortiz y defenderle frente a todo el Poder Judicial. Una trágala.