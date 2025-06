Sofocos de Juno

1.- La conferencia de presidentes del pasado viernes fue el aperitivo institucional de un tiempo donde ya se ha renunciado a cualquier atisbo de respeto por las instituciones, a cualquier intento de situar el interés general por encima del interés de parte. Fue la escenificación de la impotencia para acordar algo. Ni sobre vivienda ni sobre emigración ni sobre financiación. No hubo acuerdo en nada. Los presidentes del PP reclamaron elecciones generales y el presidente del Gobierno fijándolas para 2027. El gran asunto, fue la escenificación que de la conferencia hizo el presidente de la Generalitat, con la presencia del Gobierno en pleno y la traducción simultánea de las lenguas cooficiales de las comunidades. El show estaba garantizado por el previo aviso de Ayuso de rechazo a los pinganillos. La presidenta de Madrid, revestida de su papel de antagonista de Sánchez, protagonizó con su desplante a la ministra de Sanidad, en su hipócrita gesto de besarla, el primero de sus cortes. El segundo fue su salida de la conferencia al iniciarse las intervenciones en catalán y euskera de Illa y Chivite. La mayoría de cronistas se los afean, por una cuestión de cortesía. Es esta una batalla ganada por el nacionalismo, a la que no hace ascos nuestra presidenta Prohens, ni Barbón con el bable. Es una batalla ganada en la guerra para transformar la España constitucional en una confederación de naciones. Yo comprendo, aunque no lo comparta, el desiderátum de expresarse en la lengua cooficial de cada comunidad en un órgano político como el Congreso o el Senado debido a su condición de representación identitaria, televisada ante la audiencia, además de la parlamentaria. Más justificada en el Senado, especialmente si fuera efectivamente una cámara territorial. La justificación del uso de la lengua castellana es ser esta la oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, según el artículo 3º de la C.E. Ahí creo que tiene razón Ayuso, como una Hypatia asediada por los cristianos, aunque pueda reprochársele el desplante. No deja de ser una charlotada que, en una reunión para alcanzar acuerdos, que carece de público, se prescinda de la lengua común utilizada en la toma de café previa para escenificar la Torre de Babel con pinganillos. Como el duelo entre España y Euskadi de pelota vasca, con jugadoras vascas todas ellas, ganado por España.

2.- La concentración del PP en Madrid. Lo primero que llama la atención es la divergencia entre los números de asistencia entre los organizadores y la delegación del Gobierno. ¿Cómo no hay un solo medio de comunicación que afronte la responsabilidad de determinar con sus propios medios, drones, fotos aéreas, el número real de asistentes? Lo segundo son las comparecencias y los discursos, mal todos ellos. Es comprensible que Feijóo aspire a la formación de una mayoría que pueda ganar las próximas elecciones generales. Pero dudo que pueda construirla si aparece escoltado por Aznar y Rajoy, o Mazón. El primero, es la imagen de la boda de su hija en El Escorial y la mentira de atribuir el atentado del 11M a ETA. El segundo, por desperdiciar la victoria en 2011, subir los impuestos contra sus promesas, los papeles de Bárcenas, el escándalo Kitchen y los hechos de 2017 en Cataluña. Cuando lo que el país necesita es un proyecto concreto de regeneración política totalmente transversal no se puede apelar a una nebulosa propuesta de centralidad ideológica que nadie sabe qué significa. Se enreda en la derogación del sanchismo como si fuera posible el retorno a un régimen degenerado por sus propios defectos. Feijóo está perdido en su sempiterno laberinto de dudas. Y a cada paso que da, invocando revoluciones de la decencia o pareados de democracia y mafia que luego no se atreve a mencionar, más nos está haciendo dudar de sus condiciones para liderar un tiempo de reconstrucción del Estado de Derecho. Es como nuestro amigo Marco, en busca de su mamá. Piensa en sumar votos de la derecha y votos de la izquierda, pero no en presentar un proyecto para España que recoja votos suficientes para regenerarla. Si no lo presenta es porque ni lo tiene ni concibe la necesidad de tenerlo. Es un probo funcionario, no el líder que España necesita.

3.- Que el Gobierno responda al procesamiento de «su» fiscal general del Estado proclamando que los jueces se han alzado como verdadera y única oposición efectiva al Gobierno, que acuse de forma implícita (decisiones difíciles de entender) de prevaricación al juez Hurtado, es la culminación, por ahora, de sus ataques al Estado de Derecho. Le acusan de procesarle sin pruebas, cuando son suficientes los indicios racionales de criminalidad, entre otros el borrado de mensajes de su móvil. Que Bolaños califique a Álvaro García como un servidor ejemplar del Estado cuando va a ser procesado por filtrar información reservada a los medios con la finalidad política de atacar a un rival político (Ayuso) del Gobierno que lo nombró, es una indecencia impropia de un ministro de Justicia. Que el fiscal se niegue a dimitir conduce directamente a un paroxismo surrealista: la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, la de las gotas de cianuro, va a ser suspendida de su cargo, según el estatuto fiscal, mientras García no, por estar en comisión de servicio; en el juicio oral, el fiscal del mismo, se verá obligado a seguir las instrucciones del propio acusado, el fiscal general. Seguir las instrucciones de Sánchez conduce a sus vasallos políticos a lealtades suicidas que destrozan el crédito del Estado. Ni en las más absurdas ensoñaciones podían imaginar los redactores de la Constitución que un fiscal general pudiera ser objeto de procesamiento.

4.- El informe de los servicios jurídicos de la Comisión Europea dirigido al Tribunal Superior de Justicia de la Unión sobre la ley de amnistía es concluyente sobre su inadecuación a la legislación europea, la califica como una autoamnistía por haber sido aprobada con los imprescindibles votos de quienes se iban a beneficiar de ella. Descarta también la argumentación de que obedezca al interés general. Reprocha la urgencia de la tramitación, que no haya seguido las recomendaciones de la Comisión Venecia sobre los necesarios informes consultivos del Consejo de Estado y el CGPJ ni conseguido una mayoría relevante. Malas noticias para Conde Pumpido y para Sánchez. No perderán la ocasión de hacernos saltar por los aires.