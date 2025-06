Gallines que xerren català i altres berbes

Era un dia d’estiu de 2013. Dos batles del Partit Popular s’aproparen al Consolat de Mar on regnava, altiu i cregut, José Ramón Bauzá. No tenien cita, però el president estava poc enfeinat i les rebé. Preocupats, els regidors li descriviren l’ambient en els seus respectius pobles. Les polítiques contra el català del futur eurodiputat de Qatar cuinaven un brou antiPP que tendria conseqüències electorals. Li contaren, amb pànic, que votants conservadors de tota la vida es mobilitzaven per assistir a la manifestació contra el TIL (Tractament Integral de Llengües). Ni cas. El president creia tenir el suport massiu de la societat. De fet, mostrà el mòbil a un dels edils perquè veiés al Facebook que tenia suport d’un habitant del seu poble. El 29 de setembre, cent mil persones es manifestaren vestits de verd pels carrers de les Balears. La desfeta electoral posterior encara cou entre la militància conservadora.

Entre els populars sorgí un moviment de batles crítics que celebraven dinars per llepar-se les ferides. En aquest grup hi participaren amb més o menys intensitat Biel Tauler (Felanitx), Sebastià Sagreras (Campos), Joan Ramis (Llubí), Antoni Mulet (Maria), Tomeu Cifre (Pollença), Biel Serra (sa Pobla), Rafel Torres (Inca), Xisco Martorell (Santa Eugènia), Coloma Terrasa (Alcúdia), Joan Rotger (Selva), Bartomeu Alemany (Búger), Joan Simonet (Alaró) i Jaume Bauzà (Montuïri).

Tres d’ells tenen càrrecs importants en l’estructura de poder de Marga Prohens. Si fa dotze anys es revoltaren per les polítiques contra la llengua pròpia de les Balears, ara són xotets de cordeta davant les exigències de Vox.

Sebastià Sagreras, com a portaveu dels populars en el Parlament, ha de donar la cara cada setmana per primer amagar i després justificar entre dents les noves concessions a Vox en matèria lingüística. La seva explicació sempre és que res canvia, però cada setmana colpeja el prestigi de la llengua. És col·laborador necessari, imprescindible, en la transmissió del missatge de la ultradreta segons el qual el català és una nosa, un maldecap i un obstacle per a la victoriosa economia balear, depredadora fins ara de recursos i territori; ara, també de llengües.

Joan Simonet és conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural. Ha aprovat una llei de macrogranges en la qual s’ha inclòs una esmena, una més, contra el català. Donats els objectius inicials de la llei, cal suposar que es regula el caquejar en català de les gallines. El mateix pel que fa al grunyir dels porcs, el bramular de les vaques o el belar de les ovelles. És inimaginable pensar i creure que persones de seny uneixin granges amb hospitals o centres de salut.

De Jaume Bauzà cal recordar que és conseller de Cultura quan té una estona lliure. També governa el Turisme i els Esports. Se suposa que el principal patrimoni d’aquesta terra és la llengua, però com els seus companys de Govern, acota el cap cada vegada que Vox ho exigeix.

Quasi al començament de la película Singin’ in the Rain, Gene Kelly repassa una imaginària carrera artística al costat de Donald O’Connor. Mentre la seva boca conta actuacions a grans escenaris i en espectacles d’elit, unes imatges en flash-back les mostren cantant i ballant a xibius de mala mort, interpretant vaudevilles o fent de doble d’alt risc a pel·lícules. A l’escena, Don Lockwood, el personatge que interpreta Kelly, explica el lema que ha guiat el camí que l’ha portat a la fama cinematogràfica: «Dignitat, sempre dignitat». Idò això.