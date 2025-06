Deu motius per anar a la manifestació pel dret a una vida digna

Diumenge assistiré a la manifestació «Pel dret a una vida digna». Fa temps que sent dir que el capitalisme és «incompatible amb la vida», com explica Yayo Herrero. A les Illes Balears aquesta sentència que el sistema econòmic ens ha declarat fa anys té el nom de «turistificació». Us compartesc els motius que faran que em mobilitzi diumenge, dia 15 de juny:

Pel dret a viure en un territori cuidat. Fa més de 60 anys que estam en la carrera de l’especialització econòmica turística que, en un primer moment, apostà per un model de sol i platja que implicà la destrucció de molt de territori. S’han guanyat lluites, com la recent cancel·lació del projecte d’un hotel de luxe a Es Trenc; però veiem constantment com canvia el paisatge de tots pels interessos d’uns pocs.

Pel dret a un entorn no turistificat. Amb el temps, aquell producte turístic s’ha diversificat fins a convertir Mallorca en un laboratori d’experiències, amb una turistització de tots els àmbits de la societat. Tot resta al seu servei, ja sigui l’aparcament d’AENA per als cotxes de lloguer o les carreteres per als ciclistes.

Pel dret a un habitatge digne. L’illa s’ha venut a estrangers amb un alt poder adquisitiu i els grans fons d’inversió especulen a mans plenes. Això ens ha desposseït i ha convertit l’illa en una macrourbanització a la qual els residents ja no tenim accés. Davant això em deman: on viurà la nostra filla? Tindrà una feina digna que li permeti tenir una llar? O serà expulsada, com tants d’altres, de l’illa que l’ha vist néixer i créixer?

Pel dret a uns barris amb personalitat. Els comerços tradicionals i els espais comunitaris desapareixen substituïts per franquícies i negocis d’oci adreçats al turisme. Prop d’un 64% de comerços del centre de Palma estan orientats al turisme, cosa que passa també als municipis, que perden gran part del seu patrimoni.

Pel dret a uns serveis públics de qualitat. Aquest model turístic cada cop més golafre requereix quantitats enormes de doblers públics en serveis que beneficien directament o indirecta el sector turístic, com transport, neteja, seguretat i sanitat. Un fet que dona lloc a situacions de saturació dels serveis públics que repercuteixen en sobrecàrrega de feina per als treballadors i una pitjor qualitat per al resident.

Pel dret a una feina digna. S’ha muntat un sistema que no fomenta l’educació dels joves sinó la precarització, per mor de la incorporació tan prematura al sistema productiu que promou poques sortides laborals no vinculades al turisme.

Pel dret a la contenció en el sostre de població. Quan els dimonis de Manacor han de ballar deim «amples!», perquè tothom en gaudeixi i dimonis i sonadors facin la feina a gust. Les dues darreres dècades hem viscut un fenomen sense precedents a la resta d’illes mediterrànies: ja ens acostam a l’1,25 milions d’habitants, un 35% de creixement en 20 anys i s’arribarà al 80% en 40 anys! Podrem viure amples?

Pel dret a l’aigua i els recursos. En un context de sequera i crisi climàtica el turisme consumeix 1 de cada 4 litres d’aigua. Un turista consumeix el triple que un resident i un turista de luxe fins a 5 vegades més. Cada creuer amb base a Palma consumeix una mitjana de 628.000 litres per amarrament.

Pel dret a la sostenibilitat lingüística i cultural. Heu anat mai a un restaurant i tenien la carta en anglès, alemany, francès, italià… però no en català? Idò, no cal dir res més.

Pel dret a una vida digna. Per tot el que s’ha exposat, com a ciutadà i com a membre de l’STEI, assistiré a la manifestació de dia 15 de juny a les 18 hores a la plaça d’Espanya.