L’impost de «turisme sostenible» no es gens preventiu

Las Islas Baleares buscan un turismo sostenible

La «llei 7/2001 de 23 d’abril, de l’impost sobre estades en empreses turístiques d’allotjament, ...» i la «llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i mesures d’impuls del turisme sostenible», ambdues àlies «ecotaxa» i la segona (en vigor) coneguda amb el sobrenom d’impost de «turisme sostenible». Són lleis que sorgiren de la idea inicial de crear una ecotaxa però es convertiren simplement en impostos recaptatoris.

De la classificació que fa l’article 26.1 de la Llei General Tributària sobre els tributs en : taxes, cànons, gravàmens, contribucions especials i imposts, el mecanisme econòmic adequat per a un tribut ecològic o més ben dit ambiental és la taxa i no l’impost. Un cànon és un impost extraordinari l’objectiu del qual és compensar d’externalitats negatives generades i es pot entendre com una taxa. Es pot aplicar per la prestació d’un servei o ús concret fet per l’Administració. Un impost se sol aplicar a qui contamina paga, la taxa és per cobrir els costos dels serveis públics relatius a medi ambient.

Una ecotaxa és un tribut o taxa que té un incentiu a la protecció ambiental, que aplicat al turisme el més encertat seria sobre serveis i usos prestats per mantenir els costos de manteniment d’infraestructures, dotacions, serveis públics, ..., necessaris pel consum massificat de turisme i alleugerar als residents la càrrega que hem de suportar amb impostos. L’objectiu fonamental i principal ha de ser la prevenció per evitar el progressiu increment de sobresaturació que any rere any, sens aturar, és de cada vegada més insostenible, sense que es prenguin mesures urgents per aturar-ho.

Els objectius que argumentaven ambdues citades lleis al principi (a manera de titulars propagandístics i no de contingut legislatiu): «millora de l’activitat turística», «preservació del medi ambient», «rehabilitació d’espais turístics», «impuls del turisme sostenible», «compensar la petjada ecològica», «ajudar a canviar el model», «els visitants contribuiran a preservar les nostres Illes», «millorar la nostra competitivitat posant l’èmfasi en la qualitat i en la sostenibilitat i no en la massificació». Fins a l’actualitat, s’ha aconseguit cap dels objectius apuntats? De què han servit, ambientalment, per a millora turística i aturar la massificació?. A les legislatures VI, VII i VIII no hi va haver cap falsa ecotaxa i no va significar cap canvi en la dinàmica d’afluència turística amb el seu alliberament que tant espantava als hotelers. És a dir no significaren cap mesura preventiva. Ni tan sols han incentivat mesures correctores per minimitzar els consums de recursos escassos o evitar el seu esgotament, ni tan sols tenir en compte els indicadors limitadors de creixement ni els de decreixement necessari.

Els imposts creats es basaven en el Principe pollueur-payeur, PPP (qui contamina paga) adoptat per l’OCDE, el 26-5-72. En el nostre cas, per al turisme, aquest principi s’hauria de considerar obsolet ja que significa que pagant pots contaminar el que vulguis. L’únic principi vàlid és la prevenció. A més, una taxa no pot ser discriminatòria ni injusta. A les falses ecotaxes creades només paguen els que ocupen allotjaments reglats. Una gran majoria de visitants arribats sense poder-los controlar no paguen i la gran injustícia és que els residents hagin de pagar per dormir a un hotel, quan paguen impostos que en bona part es destinen a subvencionar les activitats econòmiques del turisme. També són moltes les activitats turístiques, directes i indirectes, que contaminen i no paguen res: contaminació aèria i acústica d’avions; la dels creuers; d’oferta complementària; cotxes de lloguer; ... que provoquen externalitats negatives que hem d’absorbir els residents .

Ja hem sobrepassat el límit de capacitat d’acollida i excés poblacional. Cap a on anam amb la dinàmica de més creixement? Sens dubte hi ha mesures possibles d’aplicació, des de curt a llarg termini. Davant la situació actual, originada pel sistema turístic d’un model insostenible, és inconcebible que els hotels gaudeixin d’exempcions fiscals i privilegis urbanístics quan ja generen moltes més externalitats negatives que positives. És ben hora ja que les activitats econòmiques del turisme internalitzin els costos ambientals (tangibles i intangibles) de manera holística. En fan negoci amb béns públics i comunals, com si fossin béns lliures, que els residents n’hem de fer sacrifici i pèrdua patrimonial.

Estic d’acord amb crear una ecotaxa de veres, preventiva, justa i no discriminatòria per compensar i minvar la càrrega d’impostos als residents que el model turístic que patim ens provoca.