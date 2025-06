Los que están en la labor política viven en una privilegiada exposición pública. Me refiero, exclusivamente, a los que navegan en las aguas de la capital, en la política nacional cuando este privilegio debería suponerles un plus de responsabilidad a la hora de comentar noticias que tienen trascendencia política. Su forma de verbalizar, sus palabras y la falta de rigor en determinadas afirmaciones, hechas inoportunamente, acaban llegando a la ciudadanía e inquietando la confianza, ya escasa, en el funcionamiento democrático. Estos días se ha oído a algunos hablar reiteradamente de las «cloacas» de los partidos, calificativo que ha sido entendido por la gente más fácilmente que los utilizados durante los últimos meses, «máquina del fango» o «bulo», con los que con tanta frecuencia la ciudadanía ha sido obsequiada. Seguramente la explicación de esa rápida interiorización debe de estar en que «cloaca» es una voz contundente, chirriante, muy próxima a «lodazal», es más malsonante y, sobre todo lo que significa. Hablar de que la política se aclara en las cloacas me parece grave y peligroso. Cloaca, etimológicamente, proviene del latín y se aplica al lugar donde desembocan las defecaciones intestinales y las micciones urinarias, lugar, por tanto, sucio e inmundo. Los que han participado en política en otros momentos, de buena fe, de forma limpia, los que creen todavía en el trabajo serio de los partidos y en el sistema, están avergonzados por lo desagradable que resulta pensar que aquello en lo que estuvieron y creyeron se mueve hoy por cauces tan hediondos.

Ingenieros romanos, en el S. VII a. de C., construyeron por mandato del rey una importante obra pública, la Cloaca Máxima. Lucio Tarquinio Prisco, «el Soberbio», (616 - 578 a. C) rey de Roma y último monarca etrusco, dispuso esta infraestructura que fue ampliada durante el periodo imperial. Hoy todavía el canal, se conserva como bien arqueológico. Este conducto recogía los desechos de la ciudad y los hacia fluir hacia el rio Tíber. La Cloaca Máxima, estaba bajo la protección de la diosa Cloacina y según relato de Plinio el Viejo dicho colector fue la gran obra de ingeniería sanitaria de los etruscos en la ciudad de Roma. Inmersos como estamos ya en esa degradación de la ciénaga política recordaremos también, otra infraestructura higiénica romana, los vespasianos. Los vespasianos eran y son unos retretes públicos situados en las aceras de las ciudades, mandados construir por el emperador Vespasiano, ( 9 - 79 d. C ), renombrado militar, fundador de la dinastía Flavia, que gobernó el imperio durante más de diez años. Vespasiano fue el iniciador del anfiteatro Flavio, el Coliseo Romano. Los vespasianos facilitaban el alivio de determinadas necesidades fisiológicas cuando los ciudadanos se encontraban en la calle. Para financiar el coste de estas obras y mejorar unas cuentas públicas en dificultades, el emperador creó un impuesto a pagar cada vez que se utilizaba un urinario público, medida que fue muy cuestionada, especialmente porque obligaba a tributar sobre una servicio tan pestilente. El emperador, al ser interpelado en el Senado sobre este apestoso impuesto contestó, «pecunia non olet» -el dinero no huele-. Hoy en Roma aún siguen llamando vespasianos a los retretes públicos

La degradación de la política y la corrupción están produciendo un rechazo generalizado hacia los servidores públicos que no están a la altura de la responsabilidad encargada; basta leer las encuestas, los ciudadanos consideran a los políticos uno de los principales problemas del país. Con esto que se está aireando ahora, lo de las cloacas y, dado el cinismo dominante, ya se ha conseguido confundir al personal, no se sabe a ciencia cierta si una señora, Leire Díez, que ha emergido súbitamente de la cloaca, trabaja para un partido o para otros, si es o no fontanera política, pero sí se sabe que está inmersa en una clara conspiración cloacal contra la Guardia Civil, institución respetable y muy bien valorada por los ciudadanos. Todo estos penosos temas huelen a tubería vieja que sería necesario renovar.