Bach bajo la nieve

Al llegar la nieve, empecé a escuchar la Pasión según san Juan de J. S. Bach en un antiguo registro de Eugen Jochum con la orquesta del Concertgebouw. El viejo director católico, especializado en las sinfonías y la música coral de Bruckner, también sabía interpretar al maestro luterano de Eisenach. Ya entonces –tendría yo veintipocos años– me había deshecho del virus arqueológico de las versiones historicistas y prefería escuchar el Clave bien temperado al piano –con Sviatoslav Richter, por ejemplo– que en el original para cémbalo, tanto daba si era con Scott Ross –de quien había conseguido una bella grabación en vivo de la radio canadiense– o con Gustav Leonhardt, por citar dos de mis referentes adolescentes, cuando el programa Conversación Galante de Radio Clásica sentaba cátedra. A menudo he pensado que es una suerte que nos vayamos traicionando a nosotros mismos, a medida que un gusto determinado –no necesariamente el mejor– se asienta y empezamos a cambiar lo viejo por lo nuevo; o lo nuevo por lo viejo, como fue en mi caso. Cenando, no hace mucho, con el director de una orquesta barroca que admira a un intérprete que a mi me desagrada, pensé en cómo se construye la sensibilidad. La música (aunque también la gran literatura, la pintura, el arte…) no puede reducirse a una simple lógica algorítmica, ni siquiera a un solo principio o criterio interpretativo, como sería lo propio de las máquinas. Al pintor murciano Ramón Gaya le gustaba decir que el arte consiste en obedecer a la llamada de la realidad, lo cual significa que la creación consiste sobre todo en desvelar –o, si se prefiere, en mostrar– aquello que es. La obra de Velázquez, de Zurbarán, de Tiziano o de Rembrandt (ese Nunc Dimittis definitivo que podemos contemplar en Estocolmo) serían ejemplos perfectos de un credo artístico que convierte el despojamiento del yo en la esencia de un estilo. «Ama nesciri», solía aconsejar san Bernardo de Claraval: ama no ser nada que ensucie o emborrone lo que tocas o piensas; ama ser como el agua clara que recoge la luz y la devuelve en forma de belleza. Una escritora como Rebecca Solnit ha escrito páginas luminosas al respecto. Si no han leído Una guía sobre el arte de perderse, no desaprovechen estos últimos días de la Feria del Libro para adquirir un ejemplar.

A veces, mientras escucho la Pasión según san Juan –hoy la versión de Jean Martinon, entonces la de Jochum– me descubro recordando quién fui. El joven que discutía sobre clavicémbalos y que creía que había una única forma correcta de escuchar, de leer, de mirar. También aquel joven se fue deshaciendo con el tiempo y aprendió a dejarse llevar por un misterio que nos sobrepasa. Bach bajo la nieve es el reflejo de un camino que responde a lo que aún no hemos alcanzado y que seguramente jamás alcanzaremos; o por el que quizás ni siquiera nos hayamos decidido plenamente, pero que nos convoca y nos moldea. Podemos llamarlo tradición o belleza, podemos llamarlo verdad, qué más da. Importa la docilidad con que aprendemos a recibirlo frente al ruido atolondrado del mundo: el ruido de la política y de la necedad, el ruido de quienes calumnian y de quienes se atrincheran en su odio o en el miedo.

Y, sin embargo, la nieve cae sin hacer ruido. Y, aquel día, Bach cantaba a la muerte y a la resurrección. Y nuestras viejas huellas, al borrarse, dejaban sitio a otras más hondas, seguramente más verdaderas.