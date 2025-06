Smartphones para niños: un error normalizado

Un grupo de niños con sus móviles

Cada vez más niños llevan en el bolsillo un dispositivo más caro que el salario mínimo de muchos países. Y no es por necesidad, más bien por presión.

«Todos en su clase tienen uno», dicen los padres. Pero lo que en realidad sucede es que nadie quiere ser el primero en decir «no». Y así, casi sin cuestionarlo, normalizamos que una criatura tan sólo diez años tenga acceso ilimitado a internet, redes sociales, y contenidos que ni un adulto procesa bien.

Aceptémoslo: facilitar un smartphone a un niño no responde a una necesidad infantil, sino a un miedo adulto. Miedo a que quede fuera. A que se sienta raro. A que «nos odie» por no seguir la corriente. Pero lo que de verdad daña es entregar una tecnología que su mente aún no puede manejar.

Recordemos que las redes sociales no fueron diseñadas ni han sido adaptadas para que las usen los niños de manera segura, siendo incluso más vulnerables que los adultos a las constantes notificaciones, likes y mensajes, impactando notablemente en el desarrollo natural de las emociones y la atención. Además, aumentan la ansiedad, favorecen el aislamiento y debilitan el sueño. Exponerlos desde tan pequeños a la comparación permanente con otros no solo les roba su infancia: afecta su autoestima en silencio.

Y no, los smartphones y especialmente las redes sociales no hacen a los niños más listos, ni más sociables, sino todo lo contrario. Y sobre todo tampoco hay una ganancia social real: el contacto virtual muchas veces sustituye en falso al contacto humano natural.

Los riesgos son reales: ciberacoso, contenido sexual, adicción a la dopamina instantánea. Y la mayoría de los padres no tiene ni tiempo ni herramientas para monitorear eso. No nos engañemos.

¿Queremos niños tranquilos o niños callados? ¿Infancias ricas en vínculos o hipnotizadas por una pantalla?

Imaginad hace veinte años un niño que va a comer a un restaurante con la familia y se lleva a la mesa el ordenador, la televisión, el reproductor de video y la consola. ¿Qué hubiéramos pensado? Todo eso y mucho más cabe en un smartphone.

¿Quieres poder comunicarte con tu hijo por teléfono cuando está fuera de casa? Existen otras opciones: teléfonos sin internet, límites claros, acompañamiento. Pero, sobre todo, necesitamos valentía colectiva para romper esta carrera sin sentido.

Porque decir «mi hijo no tiene smartphone» no debería sonar raro. Debería sonar responsable. Y decirlo en voz alta puede ser justo lo que otro padre necesita para atreverse también.

Desde los colegios, Asociaciones de Madres y Padres (AMPA) y desde las instituciones se debe luchar para romper el círculo vicioso de la presión social y que el miedo sea dar el smartphone en vez de lo contrario, y que los niños que posean uno sean la gran minoría.