Realitat o ficció

Macron y Trump junto a Brigitte y Melania. / EFE

Ha estat força comentat en els diversos mitjans informatius, premsa escrita, telenotícies i xarxes socials, el gest de l’esposa del president Macron, Brigitte, en viatge oficial al Vietnam, quan estaven a punt de baixar de l’avió: de cop i volta apareix Macron davant la porta i una mà que li passa per la cara i que intenta esquivar. No cal dir que aquesta temptativa de bufetada ha estat prou comentada, generant una gran curiositat mediàtica. Encara més quan baixant per l’escala, Brigitte va negar el braç que l’oferia el seu home. Un gest que recordava el protagonitzat per la dona de Trump, Melània, temps ha. Potser es va fer un gra massa de l’esdeveniment, el mateix Macron va dir que estaven bromejant, la qual cosa fan sovint; és a dir, un gest de complicitat, com qualsevol altre matrimoni que juga a tirar-se els plats pel cap. El fet és que foren agafats in fraganti, sobretot per la cara de sorpresa que va posar Macron quan va descobrir que l’estaven enfocant les càmeres. Què havia de dir, sinó que mantenien una conversa graciosa i relaxada, sense més ni més. Fins i tot, alguns han negat l’autenticitat de les imatges i que foren creades per la intel·ligència artificial. És un requisit més, el de la IA. Altres, que Brigitte intentava llevar un mosquit de la cara de Macron. També Trump havia dit que Biden no era Biden, sinó un robot, potser ho va dir perquè quan intentava corre semblava de debò un autòmat. En fi, fer marrades. Veritablement, hem vist el que hem vist, o és simplement ficció? Si, com diuen alguns, som éssers de ficció, això significa que tot el que gira al nostre voltant és una al·lucinació, una mentida des del moment que el cervell ens fa creure que la nostra representació de la realitat és la mateixa realitat. És veritat que el nostre cervell ens enganya? Ho podem formular més metafísicament, quan ens preguntem si la realitat és el que estem veient, o és el que voldríem veure? Si només ens deixem portar per la raó dins els límits de l’estricta experiència, de manera empírica, aleshores no podríem respondre a cap dels interrogants que ens planteja la mateixa existència. Un dels filòsofs que està en voga actualment, Byung-Chul Han, ha dit que la informació ha passat de formar-nos a deformar-nos. Potser la informació que tenim de les coses sigui també una fal·làcia, pròpiament un engany, que amplifica continguts algorítmics, tals com la propagació dels discursos d’odi i de la desinformació. La IA ha fet el miracle que, en tan sols quinze segons, en Leo Messi —per exemple—, pugui parlar en àrab, o jo mateix, en xinès amb el meu to de veu peculiar. És real, això? Els interessos espuris d’uns quants i la toxicitat de les xarxes socials que volen perjudicar, el que fa és contaminar tot el sistema de comunicació on l’aparença es converteix en realitat. No hauria estat millor, en referència a l’episodi narrat al principi, el de Macron i la seva dona, Brigitte, a les escales de l’avió, dir simplement que havien discutit i que davant aquest moment tens, la dona li va passar la mà per la cara amb un gest no gaire amorós i així evitar tota classe d’elucubracions, tot negant l’evidència del fet mateix. Fins i tot, els que haurien de donar exemple, pel fet de ser personatges públics, són incapaços de mostrar un cert aplom. La mentida creix a mesura que s’accentua i arriba un moment que de tant usar-la es vesteix amb els vestits de la veritat i així enganyar a tothom. És clar, que si la política és una acció estratègica, aleshores és pròpia d’aquesta construir un àmbit secret, on ja no existeix la possibilitat de transparència. La veritat és la negació —diu Byung-Chul— quan imposa i declara fals tot l’altre, en el sentit que en el món dels hipercomunicats es dona testimoni de la manca de veritat, fins i tot de la manca de ser. Ens trobem davant d’un escenari on tots i cadascun som com espectadors en un teatre que projecta quelcom que no és real. Vivim en el món de la simulació, el de la manipulació i el de la immediatesa. Per això ens calen eines de reflexió, seguint potser les pautes kantianes, que ens permeten ser autònoms en l’ús de la nostra pròpia intel·ligència. I això exigeix un cert coneixement de les coses que s’aconsegueix mitjançant una anàlisi profunda de la realitat. No ens hem de deixar enganyar pel que veuen els nostres ulls, cal anar més enllà del que ens volen vendre.