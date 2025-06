Impressions croates

Des de fa una sèrie d’anys, un grup d’amics que tenim en comú el fet que ens agrada la mar reservam una setmana del nostre temps lliure a navegar per la Mediterrània. Normalment anam a Grècia, que té una quantitat i varietat d’illes que fan les delícies de qualsevol amant de la natura i el patrimoni, prou abundós i interessant en aquelles latituds. Enguany, però, decidírem canviar un poc d’aires i encaminàrem la nostra set de travessia cap a Croàcia, una de les repúbliques que constituïen la ja extinta i històrica Iugoslàvia.

Val a dir que l’experiència no ens ha decebut en absolut. Partírem de Dubrovnik, sens dubte una de les ciutats més belles de la costa Dàlmata, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1979. Una de les coses que més em cridaren l’atenció de l’encertadament nomenada «Perla de l’Adriàtic» va ser la pulcritud del centre històric, on les pintades i altres despròpòsits vandàlics brillen per la seva absència. Les construccions són d’una gran bellesa, d’aparença sòlida i robusta; en alguns casos recorden l’esplendor venecià, estat que deixà la seva empremta en alguns indrets com ara l’illa de Korçula, una petita joia que tenguérem ocasió de visitar durant el nostre periple mariner. Tornant a Dubrovnik, emperò, cal ressenyar que la majoria dels carrers i vies urbanes conserven l’empedrat característic de les ciutats medievals o renaixentistes, confegit a base de llambordes o maons de pedra viva sobre els quals s’hi pot gairebé menjar, de tan nets i impol·luts com es troben. Hauria de passar per allà més d’un batle o batlessa de la nostra Comunitat, entestats com estan a esborrar tot vestigi d’aquest element patrimonial tan singular a canvi de solucions fades i altament despersonalitzadores a l’hora d’escometre la reforma de les nostres places i carrers...

Tornem, emperò, a la nostra travessia. Enguany decidírem llogar un catamarà; sens dubte és diferent dels velers als quals havíem acudit fins ara, més «mariners» i segurament més versàtils també a l’hora de navegar a vela. Però els catamarans resulten ideals per a petites travessies, atesa la distribució dels espais i l’aprofitament quasi integral de la seva superfície. Les aigües de l’Adriàtic, d’altra banda, presenten tonalitats molt diverses, tot i que un blau intens i a estones opac predomina clarament sobre la gamma de colors que configura aquesta mar i que contrasta amb una franja litoral d’un verd lluent, on predomina una flora típicament mediterrània: ullastre, pi, mata, romaní... No debades la mel de Croàcia té una justa i anomenada fama, com gairebé la de tots els països d’aquestes contrades mediterrànies.

La gent, per regla general, és prou simpàtica i amable, tot i que un tant reservada. En alguns edificis i immobles, civils i religiosos, es pot veure encara l’impacte dels projectils que arran del conflicte iniciat el 1992 sacsejaren Croàcia i altres indrets en l’anomenada Guerra dels Balcans, i que tantes imatges de dolor i destrucció deixaren en les nostres retines. Però sembla com si els croates volguessin passar pàgina, d’aquell trist episodi: miren el futur amb esperança i optimisme, conscients de la riquesa dels seus valors naturals i patrimonials, tot i que en alguns indrets es comencen a observar símptomes de massificació... Vull dir que tenc la impressió que aquest problema, el de la saturació a causa de l’arribada massiva de turistes, no és exclusiu de la nostra Comunitat i que afecta gairebé totes les destinacions de la riba mediterrània.

Tenguérem un temps esplèndid, fins al punt que alguns de nosaltres no poguérem resistir-nos a la temptació de fer un capfico en les encara fredes però revifadores aigües de l’Adriàtic. Indrets com Scedro, Solta, Vis o la ja esmentada illa de Korçula constitueixen encara vers recessos de pau on fondejar i gaudir de la quietud d’un horabaixa, sense a penes cap rastre de civilització a la vista.

Tot un luxe, per bé que crec que el vertader luxe és poder compartir tot això amb els companys que des de ja fa un bon grapat d’anys decidim invertir part del nostre lleure en una convivència sana i enriquidora alhora: una mena d’arca de Noè on durant un parell de dies ens sentim a recer dels diluvis que assetgen la nostra atribolada i sovint convulsa condició humana.