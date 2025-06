La evaluación en el sistema educativo

Sistema educativo / M. Massutí

La verdad es que este título evoca un tema complejo: ¿a quién se evalúa?, ¿quién evalúa?, ¿cómo se evalúa?, ¿para qué, con qué propósito? Podemos hablar de una evaluación más estructural, de la calidad de la labor de los agentes del sistema (centros educativos, docentes, directivos, inspectores, etc.) o de la evaluación del alumnado.

También podríamos empezar el artículo diciendo que, básicamente, tenemos un sistema educativo donde los agentes del sistema no se evalúan o muy poco y donde los alumnos se evalúan mucho, de diferentes maneras y con diversos propósitos.

Efectivamente, los únicos que se evalúan, desde hace 20 años, son los directores de centros educativos. Presentan un proyecto de dirección y son evaluados por una comisión donde hay docentes, familias y/o alumnos, otro director y el inspector, que preside. A los cuatro años, la inspección evalúa el trabajo realizado.

Aunque desde el 2006 todas las leyes, sean del PSOE o del PP han incluido un artículo 106 que dice que «A fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las Administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la función docente, con la participación del profesorado», se puede afirmar que el profesorado no es evaluado.

El informe TALIS (un estudio internacional enfocado al entorno del aprendizaje y a las condiciones de trabajo de los docentes en las escuelas) avisa, cada cierto tiempo, de que el profesorado español es uno de los que menos practica la observación entre iguales, otro modo de mejorar la calidad profesional. Una lástima, porque permite trabajar con los compañeros, conocer sus talentos y estimula la colaboración habitual.

Los inspectores, paradigma de la evaluación, no son evaluados por la labor que realizan. De hecho, recientemente, ha sido noticia su malestar porque en las oposiciones para acceder a la inspección que la conselleria estaba organizando para este final de curso, se había incluido, como suplentes, a inspectores de fuera de Baleares. Parecería que los inspectores, que encarnan la evaluación externa, no la quieren para sí, ni aun entre inspectores de otras comunidades.

En Baleares contamos con una buena cantidad de inspectores que enfocan su labor a partir de la confianza en los profesionales, docentes y directivos, y en la autonomía de los centros. Quedó reflejado en la reciente jornada que organizó la Associació d’Inspectors i Inspectores d’Educació de les Illes Balears (IDEIB): unos se sienten asesores y cifran su labor en el acompañamiento y otros desconfían y apuestan por el control.

Cuando acercamos la evaluación donde más importa, a las aulas, a los alumnos, se hace evidente que la «evaluación reguladora o formadora» es un factor determinante en el aprendizaje de los alumnos. Toda evaluación pasa por tres fases: recoger datos, analizarlos y tomar decisiones. En la evaluación reguladora se apuesta por que sean los alumnos quienes las tomen. En el «Pla Quadriennal de formació del professorat», ha quedado reflejado en su epígrafe «L’aprenentatge entre iguals i l’avaluació reguladora. Cultura d’avaluació al centre».

Entre los centros de primaria de Baleares tenemos buenos ejemplos de evolución de una evaluación más tradicional, calificadora con notas, a una evaluación reguladora del aprendizaje. Me refiero al CEIP Badies, CEIP Robines, CEIPIESO Pintor Joan Miró, CEIP Sa Joveria, CEIP S’OLivera, CEIP Son Basca etc. Se trata de centros donde los docentes se autoevalúan, trabajan juntos y aprenden unos de otros en un proceso de reflexión-acción. Convendría extender y sistematizar estas iniciativas a todos los centros.

Cambiar la evaluación es cambiarlo todo en la vida del aula. El objetivo es que el alumno controle el proceso de aprendizaje, acompañado de sus compañeros (coevaluación), el profesorado (que acompaña disponiendo las condiciones, el andamiaje para que progrese) y la familia (que observa las transferencias que hace el alumno a partir de lo que ha aprendido).

La evaluación es útil en todo momento: para constatar sus conocimientos previos (cuestionarios, conversaciones, etc); para afianzar los saberes y crear nuevos, durante las actividades (bases de orientación, rúbricas); y al final, para que sea consciente del camino que han seguido y avance en la toma de decisiones para mejorar y ser autónomo (exposiciones, productos individuales o conjuntos, etc). El docente no se sienta enfrente del alumno para evaluar, sinó a su lado para ayudarlo a avanzar.

Últimamente han aparecido las «presentaciones orales de aprendizaje» de los alumnos ante un grupo de docentes, familiares y otros estudiantes, que son trimestrales y/o al final del año escolar. Cuentan lo que han aprendido a nivel académico, social y emocional y enseñan productos concretos. A continuación, se inicia una conversación, en la que primero hablan los profesores y van sumándose los demás invitados.

Quizás estaría bien que ejerciéramos el «principio de simetría» en el conjunto de nuestro sistema, tal como rige en estos centros. Esto significa que lo que vale para los profesores vale para los alumnos. En nuestro caso, lo que vale para los alumnos vale para los agentes del sistema.